الوحدة والجزيرة يستأنفان غداً مشوارهما في دوري أبطال آسيا 2

أبوظبي في 13 أكتوبر/ وام / يستأنف فريقا الوحدة والجزيرة، ممثلا الكرة الإماراتية في دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم، غداً مشوارهما في البطولة القارية، عندما يخوضان منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، سعياً لتعزيز حظوظهما في المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ويلتقي الوحدة مع مضيفه ناساف الأوزبكي على استاد كارشي المركزي في أوزبكستان، ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث يتطلع إلى مواصلة بدايته الإيجابية في البطولة، بعدما استهل مشواره بالفوز على الكويت الكويتي بنتيجة 3-2، ووضع أول ثلاث نقاط في مشواره القاري.

ويأمل الوحدة في العودة بنتيجة إيجابية من خارج أرضه، تعزز موقعه في صدارة المجموعة، وتمنحه دفعة مهمة قبل استكمال منافسات الدور الأول، في ظل المنافسة المتقاربة بين فرق المجموعة.

وفي المجموعة الثانية، يستضيف الجزيرة فريق أركاداغ التركماني، باحثاً عن تحقيق فوزه الأول في البطولة، بعد تعادله السلبي في الجولة الافتتاحية أمام غل غوهار الإيراني، ليحصد نقطة وضعته في دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

ويتطلع الجزيرة إلى استثمار مواجهة الغد لحصد النقاط الثلاث، وتحقيق انطلاقة قوية خارج أرضه، بما يعزز موقعه في ترتيب المجموعة قبل خوض الجولات المقبلة، في ظل أهمية كل نقطة في نظام المنافسة الحالي.

ويقام دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلتين ذهابا وإيابا، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، وفق لائحة البطولة المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.