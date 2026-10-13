"دبي للثقافة" تطلق مسابقة "نجوم المستقبل" لاكتشاف المواهب الفنية الناشئة

دبي في 13 أكتوبر/ وام / أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة”، إطلاق مسابقة “نجوم المستقبل”، التي ينظمها مركز الجليلة لثقافة الطفل، بهدف اكتشاف ورعاية المواهب الناشئة في مجالات التمثيل والغناء والمسرح الغنائي والعزف على الآلات الموسيقية، وإتاحة الفرصة للأطفال واليافعين لإبراز قدراتهم الفنية أمام الجمهور.

وتستهدف المسابقة الأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 17 عاما، ويستمر استقبال طلبات المشاركة حتى 3 نوفمبر المقبل، على أن يتم اختيار ما بين 40 و50 مشاركا لخوض تجارب الأداء الحية على مسرح مركز الجليلة لثقافة الطفل.

ويتأهل 15 مشاركا إلى المرحلة النهائية التي تقام ضمن فعاليات مهرجان “سكة 2027”، للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى، بإشراف لجان تحكيم متخصصة في مجالات الفنون الأدائية.

ورصدت المسابقة جوائز مالية بقيمة 3 آلاف درهم للفائز بالمركز الأول، وألفي درهم للمركز الثاني، وألف درهم للمركز الثالث، فيما يحصل المتأهلون إلى المرحلة النهائية على شهادات مشاركة تقديرا لمواهبهم وتشجيعا لهم على مواصلة تطوير مهاراتهم الفنية.

وأكدت أحلام البناي، مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل، أن مسابقة “نجوم المستقبل” تمثل منصة لاكتشاف المواهب في سن مبكرة، وتوفير بيئة محفزة تساعد الأطفال واليافعين على صقل قدراتهم واكتساب الخبرات وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وقالت إن المسابقة تسهم في إعداد جيل جديد من المبدعين من خلال منحهم تجربة فنية متكاملة تتيح لهم الانتقال من مرحلة الشغف بالفنون إلى ممارستها وتطوير مهاراتهم بصورة عملية.

وأضافت أن الاستثمار في المواهب الناشئة يشكل إحدى أولويات “دبي للثقافة”، لما له من دور في توسيع قاعدة المبدعين ورفد القطاع الثقافي والفني بطاقات جديدة قادرة على الإسهام في تطوير المشهد الإبداعي بالإمارة.

وتأتي المسابقة ضمن جهود الهيئة لتمكين الأجيال الجديدة وتعزيز مشاركتها في الأنشطة الثقافية والفنية، بما يدعم نمو الصناعات الإبداعية ويرسخ مكانة دبي مركزا عالميا للثقافة والإبداع.