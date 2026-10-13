ولي عهد المملكة المغربية يفتتح معرض جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتصوير الخيل العربي

الجديدة - المغرب في 13 أكتوبر/ وام / افتتح صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ولي عهد المملكة المغربية، معرض النسخة الثانية عشرة من "جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتصوير الخيل العربي"، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة لمعرض الفرس بمدينة الجديدة في المملكة المغربية.

واطّلع سمو ولي عهد المملكة المغربية، خلال جولته في المعرض، على مجموعة من الأعمال الفنية المشاركة، واستمع إلى شرح قدمه فريق الجائزة حول أبرز إحصائيات النسخة الحالية ومحاورها الأربعة، التي تشمل جمال الخيل العربي، وفعاليات الخيل ومهرجاناتها، والتبوريدة "الفانتازيا"، والفيديو.

وتبادل سموه الأحاديث مع فريق الجائزة حول عدد من الأعمال المعروضة، وما تميزت به من رؤى إبداعية وأساليب فنية في توثيق جمال الخيل العربي وأصالته، مشيداً بالمستوى الفني للمشاركات، وما تعكسه من مواهب وقدرات إبداعية لدى المصورين العرب.

وتعكس الجائزة اهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بالخيل العربي، وحرص سموه على صون إرثه الأصيل وتعزيز حضوره في المحافل الثقافية والفنية، باعتباره جزءاً من الموروث والهوية الوطنية في دولة الإمارات كما تعبر عن رؤية سموه في أهمية توظيف الفنون البصرية لإبراز جمال الخيل العربي ومكانته التاريخية، ودعم المواهب الإبداعية الشابة وتشجيعها على تقديم أعمال فنية توثق هذا الإرث العريق، وتسهم في التعريف به لدى الأجيال القادمة.

وفي ختام جولته، التي حضرها عدد من كبار المسؤولين في المملكة المغربية والسفراء والشخصيات العربية والأجنبية، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن عن شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمه المتواصل للجائزة، وحرصه على تعزيز التعاون الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

ومن المقرر الإعلان عن أسماء الفائزين في النسخة الثانية عشرة من الجائزة يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026، خلال حفل يقام ضمن فعاليات معرض الفرس بمدينة الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين ووسائل الإعلام والجهات المعنية.