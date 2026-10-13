1800 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة

دبي في 13 أكتوبر/ وام / أعلن مجلس دبي الرياضي اليوم عن انطلاق منافسات الموسم الجديد من بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، وبالشراكة التشغيلية مع «سبورتس مانيا» و«سبورت 360»، وتستمر منافسات دورها الأول حتى 13 ديسمبر المقبل.

وتشهد البطولة إقامة 321 مباراة بمشاركة أكثر من 1800 لاعب ولاعبة، يمثلون 23 جهة رياضية، تضم 6 أندية محلية و17 أكاديمية متخصصة، على ملاعب مدرسة سيتيزن في منطقة السطوة، ومدرسة الاتحاد الخاصة في منطقة جميرا.

وتشمل البطولة فئات عمرية متعددة، هي تحت 10 سنوات، وتحت 12 و14 سنة بالقسمين الأول والثاني، وتحت 16 سنة للبنين ضمن القسم الأول، وتحت 19 سنة للفتيات، وتحت 20 سنة للبنين.

وتأتي البطولة ضمن مستهدفات خطة دبي الرياضية 2033، لا سيما في محور اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وتطويرها، من خلال توفير بيئة تنافسية تسهم في صقل قدرات اللاعبين واللاعبات، وإعدادهم للانتقال إلى مستويات أعلى من المنافسة والإنجاز الرياضي.

وتشهد النسخة الحالية تطبيق عدد من المبادرات والتطويرات التنظيمية والفنية، أبرزها إطلاق تطبيق ذكي مخصص للبطولة للمرة الأولى، يتيح للفرق واللاعبين والمدربين والجماهير متابعة المنافسات، من خلال الاطلاع على جداول المباريات والنتائج المباشرة والترتيب والإحصاءات الخاصة باللاعبين والفرق، إلى جانب المحتوى المصور ومقاطع الفيديو وآخر المستجدات.

وعلى الصعيد الفني، تطبق البطولة القوانين واللوائح الجديدة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة السلة، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، بما يسهم في تطوير أداء الحكام والارتقاء بالمستوى الفني للمباريات، وتعزيز إلمام اللاعبين والمدربين والأطقم الفنية بأحدث المعايير الدولية المعتمدة في اللعبة.