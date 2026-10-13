تمديد التسجيل في مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم حتى 23 أكتوبر

دبي في 13 أكتوبر/ وام / أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تمديد التسجيل في الدورة الثالثة من مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم لطلبة المدارس حتى 23 أكتوبر 2026، استجابة للإقبال المتزايد على المشاركة من المدارس في دبي.

وتُقام المسابقة خلال العام الدراسي 2026–2027، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية ووزارة التربية والتعليم، وتتيح للمدارس ترشيح الطلبة للمشاركة في مسارات قراءة القرآن الكريم وحفظه، والتجويد والمتون العلمية، بما يتناسب مع مراحلهم الدراسية وقدراتهم، ويُستكمل التسجيل عبر المدارس المشاركة، وفق الإجراءات والقنوات المعتمدة.

وأكد عبدالله أبوبكر باصلعة، مسؤول المسابقة، أن تمديد فترة التسجيل يعكس الحرص على إتاحة الفرصة أمام مزيد من الطلبة للمشاركة، ومنح المدارس الوقت الكافي لترشيحهم وإعدادهم للمنافسات، مشيراً إلى أن المسابقة تسهم في تعزيز دور المدرسة في تشجيع الطلبة على قراءة القرآن الكريم وحفظه.

وأضاف أن المسابقة تمثل امتداداً لمسيرة الطلبة في تعلّم القرآن الكريم، وتسهم في تطوير مهاراتهم في القراءة والحفظ، لافتاً إلى أهمية التعاون بين المدرسة والأسرة في تشجيع الطلبة ومتابعة تقدمهم، وتحفيزهم على مواصلة التعلم وتنمية قدراتهم.