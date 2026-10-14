استقرار أسعار الذهب و تراجع المعادن النفيسة الأخرى

سنغافورة في 14 أكتوبر /وام/ استقرت ⁠أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم ، مع ترقب المتعاملين صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر في قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4161.05 ​دولار للأوقية (الأونصة) ، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 4185 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 59.12 دولار، ​وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1656.08 دولار ⁠فيما هبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1124.39 دولار.