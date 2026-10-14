واشنطن في 14 أكتوبر /وام/ حذرت شركة "أنثروبيك" (Anthropic) من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة قد تصبح، خلال أشهر قليلة، قادرة على نسخ نفسها والانتشار خارج مراكز البيانات عبر أجهزة إنترنت الأشياء، مثل الأفران الذكية وأجهزة التلفاز.

وأوضحت الشركة في بيان أن انتشار هذه النماذج عبر آلاف الأجهزة ضعيفة التأمين سيجعل إيقافها أكثر صعوبة، إذ سيتطلب ذلك تعقب كل جهاز مصاب ومعالجته، ما قد يتيح لها شن هجمات إلكترونية يصعب احتواؤها.

ويأتي التحذير في ظل تزايد المخاوف من تجاوز نماذج الذكاء الاصطناعي ووكلائها أنظمة الأمان والضوابط المفروضة عليها. وأشارت "أنثروبيك" إلى أن الذكاء الاصطناعي ذاتي النسخ قد يتخذ أشكالا عدة، منها اختراق مراكز البيانات أو الاحتيال للحصول على موارد حوسبة.

وأكدت الشركة أن هذا التهديد يمثل نتيجة غير مقصودة للتقدم في قدرات البرمجة، التي يمكن توظيفها أيضا في مهام سيبرانية، من بينها النسخ الذاتي.

ورغم أن البرامج ذاتية الانتشار، المعروفة باسم "الديدان الإلكترونية"، ليست جديدة، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتميز بقدرتها على التعامل مع أجهزة غير مألوفة، ما يوسع نطاق انتشارها من الحواسيب إلى أنواع أخرى من الأجهزة.

وتتوقع "أنثروبيك" مستقبلا تنتشر فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر أنواع مختلفة من الأجهزة، بما فيها تلك التي لا تخضع لسيطرة البشر.