مقتل 13 طفلاً بانقلاب قارب في الهند

نيودلهي في 14 أكتوبر /وام/ انتشلت فرق الإنقاذ جثث 13 طفلاً من نهر الغانج في الهند إثر انقلاب قارب كان في طريقه إلى مهرجان، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ ،وفق ما أعلن مسؤولون اليوم.

وأوضحت حاكمة مقاطعة "فايشالي" في ولاية "بيهار" فارشا سينغ أن القارب كان يقل ما بين 15 و20 شخصا عندما انقلب ليل الثلاثاء في المقاطعة، مضيفة أن جميع الضحايا كانوا في سن الخامسة عشرة أو أقل، مشيرة إلى أن العدد الدقيق للركاب لم يُعرف بعد.

و أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه ، وقال في بيان إن "فقدان الأرواح في حادثة انقلاب القارب في فايشالي بولاية بيهار أمر مؤلم للغاية، معلنا تقديم تعويضات لعائلات الضحايا.