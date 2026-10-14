أسهم شركات الرقائق تدعم مؤشر "نيكي" الياباني

طوكيو في 14 أكتوبر /وام/ تعافى المؤشر نيكي الياباني اليوم ، من الانخفاض الحاد الذي سجله في الجلسة السابقة مع ارتفاع أسهم شركات ​الرقائق الإلكترونية، في حين أثرت انخفاضات أسهم البنوك سلبا على المؤشر توبكس.

وارتفع المؤشر نيكي 0.61 بالمئة إلى ‌68193.13 ⁠عند استراحة منتصف النهار، بعد أن ‌أنهى تداولات أمس على انخفاض ​1.8 بالمئة ، فيما انخفض ⁠المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 ⁠بالمئة إلى 4108.8.

وارتفعت ​أسهم شركتي ‌أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطتين بصناعة الرقائق ​الإلكترونية 1.19 بالمئة و0.78 بالمئة ​على الترتيب، كما ارتفعت أسهم ⁠مجموعة سوفت بنك 2.15 بالمئة.