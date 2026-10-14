الصين تسرّع إنشاء مصانع "التوكنات" لتعزيز اقتصاد الذكاء الاصطناعي

بكين في 14 أكتوبر /وام/ تعمل الصين على تسريع إطلاق مصانع "التوكنات"مع تزايد زخم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في محاولة لبناء نظام اقتصادي يتناسب مع عصر الذكاء الاصطناعي.

و ذكرت وكالة أنباء " شينخوا" أن أول مصنع للتوكنات في العاصمة الصينية بدأ العمل الآن في منطقة بكين للتنمية الاقتصادية التكنولوجية، وتبلغ طاقته الإنتاجية اليومية ما يصل إلى 1.4 تريليون توكن في مرحلته الأولى.

ويتم استهلاك "التوكنات" خلف الكواليس في كل مرة يطلب فيها المستخدم من نموذج الذكاء الاصطناعي إنشاء كود برمجي أو صور أو مقاطع فيديو، حيث اعتمدت الصين مصطلح "تسييوان" كمصطلح صيني رسمي لـ"التوكن" في شهر مارس الماضي، ما يمنح خدمات الذكاء الاصطناعي لديها وحدة قياس معيارية لقياس الاستخدام وتسويته وتتبعه، على غرار طريقة قياس الكهرباء بالكيلوواط ساعة.

و أطلقت بكين خطة للفترة 2026-2028 لتطوير اقتصاد التوكنات، تشمل إنشاء مصانع متطورة ووضع معايير لقياس الإنتاجية وكفاءة الطاقة.

وتُستخدم التوكنات وحداتٍ لمعالجة البيانات في نماذج الذكاء الاصطناعي، ويمكن للعملاء الدفع مقابل استخدامها بدلاً من تشغيل النماذج وإدارة عملياتها بأنفسهم.

وبحسب الهيئة الوطنية للبيانات في الصين، تجاوز متوسط عدد طلبات التوكنات اليومية في البلاد 500 تريليون طلب بحلول يونيو الماضي.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مبادرة "الذكاء الاصطناعي بلس" الهادفة إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية والقدرات الحاسوبية في البلاد.