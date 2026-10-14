ولي عهد المغرب يطلع على الموروث الإماراتي في معرض الفرس للجديدة

الجديدة - المغرب في 14 أكتوبر/ وام / زار صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ولي عهد المملكة المغربية جناح دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الدورة السابعة عشرة من معرض الفرس للجديدة، وذلك خلال افتتاح سموه فعاليات المعرض بمدينة الجديدة في المملكة المغربية.

وكان في استقباله سعادة عمر الطنيجي القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى المملكة المغربية، وسعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وسعادة عبيد خلفان المزروعي، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وسعادة عبدالله بطي القبيسي المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في الهيئة، وسعادة محمد جمعة المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة، والسيد راشد الكعبي ديوان الرئاسة، وعدد من أعضاء الوفد الإماراتي.

وتجول سمو الأمير مولاي الحسن في أرجاء جناح دولة الإمارات، الذي تنظمه جمعية الإمارات للخيول العربية وهيئة أبوظبي للتراث، بمشاركة عدد من الجهات الإماراتية المعنية بصون التراث، واطّلع سموه على أقسام الجناح وما يقدمه من تجارب تراثية وثقافية متنوعة، تشمل استعراض حرفة السدو والأزياء التقليدية والمشغولات الذهبية والدخون والعطور، إلى جانب عرض «سجل أنساب الخيل العربية لدولة الإمارات العربية المتحدة»، ومجموعة من الإصدارات والمواد البصرية التي تبرز ثراء الموروث الإماراتي وتنوعه.

وفي ختام الزيارة تم تقديم هدية تذكارية لسموه، ، بالإضافة لكتاب "فن التشوليب في الموروث الإماراتي" الصادر عن جمعية الإمارات للخيول العربية.

وأكد سعادة محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، أن مشاركة دولة الإمارات في معرض الفرس للجديدة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، ولا سيما التراث والفروسية وصون الموروث الثقافي المشترك.

وقال : إن المشاركة في هذا الحدث المهم تمثل فرصة لإبراز مكانة الخيل العربية الأصيلة في الموروث الإماراتي، والتعريف بما تجسده الفروسية من قيم تاريخية وثقافية راسخة، وتسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والجهات المعنية بالخيل العربية والفروسية، وخاصة في المملكة المغربية التي تتمتع بإرث عريق وتقاليد أصيلة في هذا المجال.

وأضاف سعادته : يقدم جناح دولة الإمارات برنامجاً متكاملاً يضم عروضاً للفروسية والفنون الشعبية، وورشاً تفاعلية، ومسابقة شعرية عن الخيل مخصصة للشعراء المغاربة، إلى جانب مسابقة للرسم، بما يتيح لزوار المعرض التعرف عن قرب إلى جوانب من الموروث الإماراتي، ويسهم في تعزيز التواصل الثقافي، وتبادل الخبرات والمعارف، وترسيخ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

وأوضح الحربي أن مشاركة الجمعية تأتي انسجاماً مع رؤيتها الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في رعاية الخيول العربية الأصيلة والمحافظة على سلالاتها، وإبراز ما حققته الدولة من تطور في مجالات تربية الخيول وتأهيلها وتنظيم واستضافة البطولات الدولية، مؤكداً أهمية المعرض بوصفه منصة لتعزيز الشراكات وتبادل التجارب والخبرات المتخصصة، بما يسهم في صون إرث الخيل العربية وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.

من جانبه، أكد سعادة عبيد خلفان المزروعي، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، أن المشاركة في معرض الفرس للجديدة تأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز حضور التراث الإماراتي في المحافل الدولية، والتعريف بما تزخر به دولة الإمارات من موروث غني يعكس أصالة المجتمع الإماراتي وارتباطه التاريخي بالخيل والفروسية.

وقال : يمثل معرض الفرس للجديدة فرصة مهمة لإبراز تنوع الموروث الإماراتي، والتعريف بمكانة الخيل والفروسية في تاريخنا الوطني، وما تجسدانه من قيم الشجاعة والأصالة والاعتزاز بالهوية، إلى جانب تعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع المؤسسات والجهات المعنية بصون التراث، بما يسهم في المحافظة على هذا الإرث ونقله إلى الأجيال القادمة .

وأضاف سعادته : نحرص من خلال جناح دولة الإمارات على تقديم تجربة تراثية وثقافية متكاملة تجمع بين الحرف التقليدية والفنون الشعبية ومظاهر الحياة الاجتماعية الإماراتية، وتتيح لزوار المعرض التعرف عن قرب إلى مكونات تراثنا الوطني، بما يعزز حضوره في المحافل الدولية، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون التراثي والثقافي مع المملكة المغربية الشقيقة، في ظل العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين .