صندوق النقد الدولي يدعو أعضاءه إلى تمويل قروض لمساعدة الدول منخفضة الدخل

سنغافورة في 14 ⁠أكتوبر/ وام / دعا صندوق النقد الدولي الدول الأعضاء على الوفاء بتعهداتها بزيادة التمويل ​في الصندوق ‌الاستئماني للنمو والحد ​من الفقر، الذي يقدم ​قروضا بفوائد منخفضة ⁠أو بدون فوائد تماما إلى البلدان ​منخفضة الدخل.

جاء ذلك فى كلمة نقلتها وسائل الاعلام عن كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم في سنغافورة قبيل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرر عقدها في بانكوك الأسبوع المقبل مؤكدة أن التطورات الاقتصادية الحالية والوتيرة السريعة لتطور الذكاء الاصطناعي قد تزيدان الفجوة ‌بين ⁠الاقتصادات المتقدمة والنامية، ‌لا ⁠سيما في ظل انخفاض ​مساعدات ⁠التنمية بشكل حاد معتبرة ⁠أن صندوق النقد ⁠يدرك مسؤوليته عن مساعدة البلدان ⁠في الحصول ​على تمويل ⁠عند الحاجة.

ولفتت إلى أن هناك حاجة إلى سياسات تضمن تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل جيد، وتدريب العاملين، وجعل أسواق العمل أكثر مرونة، وتيسير ريادة الأعمال، وتعزيز أمن الطاقة.