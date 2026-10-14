بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي .. النسخة الـ10 من مهرجان أم الإمارات تعقد فعالياتها في الإمارة

أبوظبي في 14 أكتوبر / وام / تنظّم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مهرجان أم الإمارات الذي يحتفل هذا الشتاء بمرور عشرة أعوام على انطلاقته، ويعود خلال الفترة من 28 نوفمبر 2026 إلى 3 يناير 2027، مقدماً على مدى أكثر من خمسة أسابيع باقة واسعة من التجارب الترفيهية العائلية في أبوظبي والعين والظفرة.

تنفذ المهرجان شركة براغ، وتقام نسخة هذا العام تحت شعار «عالم من العجائب»، مع أنشطة متنوعة، إلى جانب تجارب طهي جديدة، وألعاب ووسائل ترفيهية حديثة فضلا عن الألعاب الإلكترونية، والعروض الحية.

ويُقام المهرجان في كل من مرسى المغيرة بمنطقة الظفرة وحديقة الجاهلي بمنطقة العين، خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2026، قبل أن ينتقل إلى أبوظبي من 9 ديسمبر 2026 حتى 3 يناير 2027، في ثلاث مناطق مختلفة.

ففي أبوظبي، ينطلق الزوار في رحلة غامرة عبر ثلاث مناطق [NA1.1]استثنائية تزخر بالمشاهد والتجارب الاستثنائية، صممت كل منها بعناية لتلائم مختلف الفئات العمرية والاهتمامات المتنوعة. ويمكن للأطفال الاستمتاع بعالم من الألوان والاكتشافات وسط أجواء يسودها المرح في منطقة «ميلتينغ أورورا»، فيما سيعيش الشباب واليافعين أجواءً حماسيةً وسط استكشاف التجارب الغامرة مع خوض مغامرات جديدة في منطقة «بيوند ذا سكاي».

أما منطقة «ذا غولدن آور»، فتستقبل الزوار من مختلف الأعمار، وتجمع العائلات والأصدقاء للاستمتاع بتجارب طهي تقدم ربما للمرة الأولى في أبوظبي، وأبرز صيحات الطعام الرائجة عالمياً، إلى جانب عروض وحفلات لنخبة من النجوم، وتجارب ترفيهية حية، وخيارات تسوق متنوعة، وتركيبات فنية لافتة.

وتحفل نسخة مهرجان أم الإمارات 2026 بالإبداع والمرح والمفاجآت المشوّقة، مع تقديم أرقى التجارب العائلية، إلى جانب مجموعة متجددة من الألعاب والوجهات والتجارب الترفيهية في مختلف أرجاء المهرجان.

ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمهرجان أم الإمارات، أو متابعة حسابات المهرجان عبر منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على أحدث المستجدات والبرامج والعروض.