الشارقة الرقمية و"أمازون ويب سيرفيسز" يعززان القدرات الرقمية والابتكار الحكومي

الشارقة في 14 أكتوبر / وأم / وقعت دائرة الشارقة الرقمية امس مذكرة تفاهم مع "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS)، بهدف تعزيز التعاون في بناء القدرات الرقمية وتبادل المعرفة والخبرات التقنية، بما يسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في الشارقة، ومواصلة تطوير الخدمات والقدرات الرقمية الحكومية في الإمارة.

وقع المذكرة على هامش مشاركة الدائرة في"قمة أمازون ويب سيرفيسز كل من الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وكريس إيراسموس، المدير العام لـ "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي أن المذكرة تعكس نهج الدائرة في بناء شراكات فاعلة مع الشركات التقنية العالمية، والاستفادة من خبراتها ومعرفتها المتخصصة في دعم جاهزية الجهات الحكومية لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة.

وقال إننا نؤمن بأن بناء القدرات ونقل المعرفة يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق تحول رقمي مستدام. ومن خلال تعاوننا مع أمازون ويب سيرفيسز، نسعى إلى الاستفادة من الخبرات التقنية العالمية، وتطوير المهارات، وتعزيز قدرة فرق العمل على توظيف التقنيات الحديثة بفاعلية. كما تتيح لنا هذه الشراكة استكشاف إمكانات تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية باعتبارها من الممكنات التي يمكن أن تسهم في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحقيق أثر ملموس للمجتمع.

من جانبه قال كريس إيراسموس : نلتزم في "أمازون ويب سيرفيسز" بدعم الطموحات الرقمية للحكومات في المنطقة ويعكس تعاوننا مع دائرة الشارقة الرقمية إيماننا المشترك بأهمية الاستثمار في الكفاءات وبناء الخبرات المحلية في مجال الحوسبة السحابية باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق تحول رقمي مؤثر. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الدائرة لتمكين فرق العمل الحكومية بالمهارات والأدوات التي تحتاجها لتقديم خدمات مبتكرة وفعالة لأفراد مجتمع الشارقة.

وفي جانب بناء القدرات، يتعاون الجانبان على تنفيذ برامج ومبادرات تدريبية متخصصة لتطوير مهارات الكوادر في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتقنيات ذات الصلة، بما يعزز جاهزيتها لمواكبة المتطلبات والتطورات الرقمية المستقبلية.

كما يشمل التعاون تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات السياسات التقنية وتصنيف البيانات وخصوصيتها، إلى جانب بحث الأطر التي تدعم استفادة الجهات الحكومية من الحلول التقنية وفق احتياجاتها، وبما يتوافق مع السياسات والمتطلبات المعتمدة.

وتأتي المذكرة في إطار جهود دائرة الشارقة الرقمية لدعم مستهدفات استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028، من خلال توسيع الشراكات مع الشركات التقنية العالمية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير القدرات الحكومية وتعزيز الجاهزية الرقمية، بما يسهم في بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة ومرنة ومستدامة، تتمحور حول الإنسان وتواكب تطلعات إمارة الشارقة للمستقبل.