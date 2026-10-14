"تريندز" يطلق في "فرانكفورت" مشروعا بحثيا حول "الذكاء الاصطناعي والعنف السياسي والحرب الهجينة"

فرانكفورت في 14 أكتوبر/ وام/ أطلق مركز "تريندز للبحوث والاستشارات "، التابع لمجموعة "تريندز " بالشراكة مع مجموعة الاستشارات الحديثة " موسكون - MOSECON " الألمانية، مشروعاً بحثياً جديداً في فرانكفورت حول: "الذكاء الاصطناعي والعنف السياسي والتخريب والحرب الهجينة.. التجنيد والتخطيط للهجمات والمرونة التنظيمية ".

ويهدف المشروع، الذي تم إطلاقه عبر مكتب "تريندز " الافتراضي في ألمانيا، إلى دراسة التحولات التي يُحدثها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في طبيعة العنف السياسي وعمليات التخريب والحروب الهجينة، مع التركيز على توظيف هذه التقنيات في التجنيد والتخطيط للهجمات، إلى جانب بحث سبل تعزيز قدرة الحكومات والمؤسسات والمنظمات على مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة التعقيد والمدعومة بالتكنولوجيا.

ويعكس إطلاق المشروع التزام الجانبين بتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والخبراء المتخصصين، وإنتاج دراسات استشرافية تسهم في فهم التحديات الأمنية المستجدة، وتدعم تطوير استجابات وسياسات قائمة على المعرفة والتحليل المتخصص.

وعقب إطلاق المشروع، عقد "تريندز " جلسة حوارية حول ماهية المشروع وأهدافه، أدارها الدكتور محمد أبوغزلة، الباحث الرئيسي ومدير مكتب «تريندز» الافتراضي في ألمانيا، وشارك فيها كلٌّ من: يان سان بيير، الرئيس التنفيذي ومستشار مكافحة الإرهاب في مجموعة الاستشارات الأمنية الحديثة "موسكون " - MOSECON الألمانية، وبيورن هاوليتشكا، مدير تطوير الأعمال في شركة "سيكيوريتاس" ألمانيا.

واستعرض يان سان بيير أهداف المشروع المشترك ومحاوره البحثية الرئيسية، كما تناول الأبعاد الأمنية والتطبيقية للمشروع، مسلطاً الضوء على التحديات العملية والتداعيات المرتبطة بالتهديدات الناشئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي فيما ذكر بيورن هاوليتشكا أن هذا التعاون يشكل خطوة مهمة نحو توثيق الشراكة بين البحث العلمي والخبرة الأمنية العملية، في ظل التطور المتسارع للعلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات الأمنية المعاصرة،.

وكان "تريندز" قد شارك بنجاح في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2026،حيث استقطب جناح "تريندز" نخبة من المفكرين والسياسيين والأكاديميين والخبراء والباحثين والمهتمين بالبحث العلمي، لما قدمه من مجموعات واسعة من الكتب والإصدارات البحثية.

وقالت روضة المرزوقي، رئيسة قطاع التوزيع والمعارض في مجموعة "تريندز ": إن مشاركة «تريندز للبحوث والاستشارات» للعام السادس على التوالي في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب تأتي من منطلق حرص المركز على المشاركة الدورية في أهم معارض الكتاب العالمية، بهدف نشر العلم وثقافة البحث العلمي والمعرفة الهادفة، إلى جانب إثراء القراء بمحتوى رصين يفتح الآفاق أمام العقول لاستشراف المستقبل بالمعرفة، مضيفة أن الإصدارات والنتاج البحثي حظيا باهتمام وتقدير واسعين من مختلف فئات وزوار المعرض.