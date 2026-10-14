غرفة عجمان تصيغ مشاريع 2027 وترسم ملامح تطوير خدماتها

عجمان في 14 أكتوبر/ وام/ نظمت غرفة عجمان خلوة استراتيجية لصياغة مشاريع ومبادرات 2027 بهدف تحديد أولويات المرحلة المقبلة وموائمتها مع مستهدفات ومبادئ رؤية عجمان 2030 ودعم توجهات الغرفة نحو تسهيل ممارسة الأعمال وتصفير البيروقراطية وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة ترتقي بتطلعات المتعاملين

حضر الخلوة الإستراتيجية موظفي غرفة عجمان، وأدار الخلوة فيصل إسماعيل الخوري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وذلك في فندق سراي عجمان.

وأكد سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان على أهمية الخلوة الاستراتيجية في تقييم واقع الخدمات واستشراف فرص تطويرها وصياغة مشاريع ومبادرات نوعية ومبتكرة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتطلعات مجتمع الأعمال.

كما أكد السويدي إيمان غرفة عجمان أن مشاركة كوادرها في تطوير منظومة العمل وصناعة القرار أساس لتحقيق مستهدفات الغرفة، مشيرا الي أن الخلوة الإستراتيجية تمثل منصة ديناميكية تتيح للموظفين طرح أفكارهم ومقترحاتهم ومناقشتها بما يعزز روح الفريق الواحد ويسهم في تحويل الأفكار إلى مبادرات عملية تدعم تطوير الخدمات

وشملت الخلوة الاستراتيجية مجموعة من الجلسات ركزت على تفصيل الخدمات والعمليات الحالية وتحديد فرص تطويرها من خلال تقليص زمن الإنجاز والخطوات وتعزيز الأتمتة وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات إلى جانب تقييم أثر المشاريع وسهولة تنفيذها وتحديد الأولويات بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المتعاملين

وربطت الخلوة المشاريع والمبادرات المقترحة والجديدة لعام 2027 بالأهداف الإستراتيجية لغرفة عجمان بحيث تتلخص أدوار الغرفة الرئيسية في تحسين مناخ الاعمال وتعزيز شبكات التجارة والخدمات اللوجستية لدعم نمو التجارة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الاعمال

وناقشت الخلوة مجموعة نوعية وريادية من المشاريع خلال العام 2027 وفق أولويات محددة ومؤشرات لقياس الأداء والأثر وبما يضمن متابعة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على كفاءة منظومة العمل المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال