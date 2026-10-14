دولي كرة القدم المصغرة: الاتحاد العربي بقيادة الإمارات يحقق تقدماً لافتاً في نشر اللعبة

براغ في 14 أكتوبر /وام/ أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة أن الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة، ومقره دولة الإمارات، يمثل رافداً مهماً لتطوير اللعبة وتعزيز انتشارها في المنطقة العربية.

وقال سعادة أشرف بن صالحة، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الاتحاد العربي برئاسة سعادة سعيد علي العاجل، حقق تقدماً لافتاً منذ تأسيسه، عبر إنشاء عدد من الاتحادات الوطنية وإعادة تنشيط أخرى، كان آخرها في الصومال والسودان وسوريا، إلى جانب اعتماد تنظيم البطولة العربية للأندية أواخر أكتوبر الجاري، وبطولة المنتخبات العربية خلال شهر رمضان المقبل.

وأضاف أن الاتحاد العربي يعمل على تعزيز التواصل مع وزراء الشباب والرياضة العرب لحشد الدعم الرسمي للاتحادات الوطنية، بالتوازي مع إعداد استراتيجية عربية لتطوير البنية التحتية، وتوسيع قاعدة الممارسة، وتعزيز انتشار كرة القدم المصغرة في مختلف الدول العربية.

وأوضح أن استكمال تشكيل اللجان العربية وتطوير هياكل العمل والمكتب التنفيذي يأتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوزيع المسؤوليات، وضمان تنفيذ برامج واضحة، بما يدعم مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك ترتكز على توسيع قاعدة الانتشار وتعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية وتحويل المبادرات إلى نتائج ملموسة.

وأكد أن تطوير كرة القدم المصغرة النسائية يمثل أولوية استراتيجية، انطلاقاً من أهمية توسيع مشاركة المرأة، مشيراً إلى أن بطولات العالم للسيدات تسهم في إبراز المواهب، وتشجيع الفتيات على ممارسة اللعبة، ودعم الاتحادات الوطنية في تأسيس المنتخبات النسائية وتطوير البطولات المحلية.

ودعا الاتحادات الوطنية إلى إدراج كرة القدم المصغرة النسائية ضمن برامجها التطويرية، عبر الاستثمار في إعداد اللاعبات، وتأهيل المدربات والحكمات، وتوفير بيئة مناسبة للتدريب والمنافسة، إلى جانب تعزيز الشراكات والدعم الإعلامي.

وأضاف أن تنظيم بطولات العالم للسيدات يندرج ضمن رؤية متكاملة لتطوير كرة القدم المصغرة، تقوم على توسيع قاعدة الممارسة، وتطوير الهياكل الوطنية، والارتقاء بالمستويين الفني والتنظيمي، بما يعزز مكانة اللعبة على الساحة الرياضية الدولية.

وحول بطولة العالم تحت 23 عاماً، المقامة حالياً في كرواتيا، أوضح أنها تمثل استثماراً في مستقبل اللعبة، إذ توفر للاعبين الشباب فرصة اكتساب الخبرة الدولية وتمثيل بلدانهم وإبراز مواهبهم، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على المنافسة في الاستحقاقات الكبرى.