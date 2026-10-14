وفد أبوظبي يستعرض فرص الاستثمار في الإمارة خلال زيارة إلى لندن

لندن في 14 اكتوبر/ وام / تنظّم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وأبوظبي العالمي (ADGM) ومكتب أبوظبي للاستثمار سلسلة من اللقاءات والفعاليات رفيعة المستوى في لندن لتعزيز فرص الاستثمار والشراكات التجارية، وذلك ضمن زيارة وفد إمارة أبوظبي التي بدأت أمس.

ويجمع البرنامج مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وقادة الأعمال، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في أبوظبي، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتطوير الشراكات المؤسسية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

ويربط البرنامج المستثمرين والشركات من مختلف أنحاء العالم بالفرص المتاحة في القطاعات الحيوية في أبوظبي، ويسهم في تطوير شراكات القطاع الخاص وتسهيل الوصول إلى أسواق جديدة. ويوفّر منصة لاستكشاف الفرص التي يتيحها اقتصاد الإمارة المتنامي، وبناء علاقات أعمال جديدة، وتعزيز التعاون في القطاعات التي تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو على المدى الطويل.

ويضم الوفد نخبة من كبار المسؤولين وممثلي منظومة الأعمال في أبوظبي، من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وجمارك أبوظبي وأبوظبي العالمي (ADGM)، ومبادلة، ودائرة الطاقة – أبوظبي، ومجموعة كيزاد حيث تركّز اللقاءات على الفرص المتاحة في قطاعات الخدمات المالية، والتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتنقل، والزراعة والأغذية، والطاقة، والخدمات اللوجستية والتجارة.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «توفر أبوظبي للمستثمرين المقومات التي تمكّنهم من الالتزام باستثمارات طويلة الأمد، والمرونة اللازمة للتحرك واتخاذ القرارات. وبفضل مؤسساتها الراسخة، وبيئتها التنظيمية المتطورة القائمة على سيادة القانون، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، توفر الإمارة للمستثمرين العالميين ما يتطلعون إليه من وضوح وثقة».

وأضاف: «نواصل التركيز على تسريع وتيرة مزاولة الأعمال، بما يتيح تدفق رؤوس الأموال، ويدعم توسّع الشركات، ويسهم في ترجمة القرارات الاستثمارية إلى قيمة اقتصادية. وتحقق لقاءاتنا في لندن هدفين متكاملين، يتمثل الأول في ربط المستثمرين الدوليين بالفرص المتاحة في أبوظبي، والثاني في تمكين شركات أبوظبي من الوصول إلى سوق المملكة المتحدة، وبناء شراكات استراتيجية، وتوسيع حضورها الدولي».

وضمن برنامج الزيارة، ينظّم مكتب أبوظبي للاستثمار النسخة الثالثة من منتدى أبوظبي للاستثمار في لندن، ليربط المستثمرين والشركات في المملكة المتحدة مباشرة بصنّاع القرار في أبوظبي، ويتيح لهم استكشاف الفرص التي يوفرها «اقتصاد الصقر» فيما تنظّم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم «برنامج التواصل الاستراتيجي مع القيادات التنفيذية»، الذي يجمع نخبة من كبار قادة الأعمال لبحث فرص الشراكات الاستراتيجية والتعاون التجاري والاستثماري، واستكشاف آفاق جديدة لتوسّع الأعمال.

ويُعد منتدى أبوظبي للاستثمار المنصة الاستثمارية العالمية لمكتب أبوظبي للاستثمار، حيث يربط المستثمرين والشركات الدولية بالقطاعات ذات الأولوية في أبوظبي والفرص الاستثمارية المتاحة فيها، ويدعم وصولهم إلى الأسواق. ومنذ انطلاق نسخته الأولى في لندن عام 2023، توسّع المنتدى ليشمل عدداً من أبرز المراكز الاستثمارية العالمية، بما فيها بكين وشنغهاي وطوكيو ونيويورك ومومباي وميلانو وسيؤول. واستقطبت النسخة السابقة التي عُقدت في لندن نحو 400 من كبار المشاركين ينتمون إلى نحو 180 مؤسسة بريطانية.

وتتيح غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، من خلال «برنامج التواصل الاستراتيجي مع القيادات التنفيذية»، عقد لقاءات رفيعة المستوى تجمع شركات القطاع الخاص في أبوظبي بكبار المسؤولين التنفيذيين في أبرز الشركات العالمية. ويهدف البرنامج إلى استكشاف فرص الشراكات الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، ودعم شركات أبوظبي في الوصول إلى أسواق جديدة والتوسّع عالمياً وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.

ويسهم برنامج فعاليات لندن في تعزيز التواصل بين أبوظبي والمستثمرين والشركات والمؤسسات الدولية، بما يدعم إيجاد فرص استثمارية جديدة، وتوسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، وبناء شراكات مؤسسية طويلة الأمد تسرع النمو الاقتصادي في الإمارة.