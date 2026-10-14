صقرغباش يهنئ أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب في المملكة المغربية

أبوظبي في 14 أكتوبر/ وام / هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي أحمد التويزي، بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب في المملكة المغربية الشقيقة، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته الوطنية.

وأعرب معالي صقر غباش، في برقية تهنئة، باسمه وباسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لمعالي أحمد التويزي، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة تعزيز علاقات التعاون البرلماني المتميزة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب المغربي، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ويخدم مصالحهما المشتركة.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يوفق معالي أحمد التويزي ويسدد خطاه، وأن يديم على المملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم مزيداً من التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، حفظه الله.