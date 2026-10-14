"الوطني الاتحادي" يشارك في الاجتماع الثاني لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية مع البرلمان الأوروبي في بروكسل

أبوظبي في 14 أكتوبر/ وام / يشارك وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي يُعقد بعد غد في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة بروكسل بمملكة بلجيكا، برئاسة معالي روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس .

ويهدف الاجتماع الثاني لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية مع البرلمان الأوروبي إلى تعزيز العلاقات البرلمانية الخليجية الأوروبية، وتطوير آليات الحوار والتعاون بين الجانبين، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، ويسهم في توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والممارسات البرلمانية .

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد استضافت الاجتماع البرلماني الخليجي الأوروبي الأول، في 23 يونيو 2025 بأبوظبي، بدعوة من معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وبمشاركة معالي روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والتعاون البرلماني بين الجانبين .

وشهد الاجتماع الأول بحث سبل تطوير العلاقات البرلمانية الخليجية الأوروبية، وتعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، إلى جانب التأكيد على مواصلة الحوار البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات، والاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الجانبين