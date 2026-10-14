منتخب الرجبي يشارك في سلسلة آسيا " طيران الإمارات" للسباعيات بسريلانكا

دبي في 14 أكتوبر/ وام/ ينافس منتخبا الإمارات للرجال والسيدات في الجولة الثانية من سلسلة آسيا للرجبي "طيران الإمارات" للسباعيات 2026، المقررة على مدار يومي السبت والأحد المقبلين، بالعاصمة السريلانكية كولومبو.

وأعلن اتحاد الرجبي في بيان مغادرة البعثة إلى كولومبو غدا برئاسة محمد سلطان الزعابي، الأمين العام، استعدادا للمنافسات، عقب حصول منتخب الرجال على المركز السادس ومنتخب السيدات على المركز السابع في الجولة الأولى التي أقيمت بمدينة سوتشو الصينية في أغسطس الماضي.

وسيشارك منتخب الرجال ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات سريلانكا والهند وهونغ كونغ، ويفتتح مشواره بمواجهة المنتخب السريلانكي، ثم يلتقي نظيره الهند، على أن يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة منتخب هونغ كونغ.

ووضعت القرعة منتخب الإمارات للسيدات ضمن المجموعة الرابعة، مع منتخبات الهند واليابان وإيران، وسيبدأ مشواره بمواجهة المنتخب الهندي، ثم يلتقي نظيره الياباني، وصولا إلى مواجهة المنتخب الإيراني.

وأكد محمد سلطان الزعابي أن المشاركة في الجولة الثانية تمثل فرصة مهمة لمواصلة الارتقاء بالمستوى الفني للمنتخبين، واكتساب مزيد من الخبرات التنافسية عبر مواجهة منتخبات القارة، سعياً لتحقيق نتائج إيجابية والبناء على المكاسب التي تحققت في الجولة الأولى، بعد مراحل إعداد متدرجة خلال الفترة الماضية.