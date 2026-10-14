الرزوقي يحتفظ بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه

بيلسكو-بياوا -بولندا- في 14 أكتوبر/ وام/ احتفظ اللواء /م/ناصر عبدالرزاق الرزوقي، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه للدورة الانتخابية 2026-2030، بعد فوزه بأعلى عدد من الأصوات بين الأعضاء الفائزين في انتخابات الاتحاد، التي أُجريت في مدينة بيلسكو-بياوا البولندية، بالتزامن مع بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، المقامة خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وجرت الانتخابات مساء الثلاثاء، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، بمشاركة رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية من مختلف أنحاء العالم، وشهدت انتخاب أعضاء جدد للمكتب التنفيذي، برئاسة الإسباني أنطونيو سبينوس.

وهنأ مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه الرزوقي بهذا الإنجاز، مؤكداً أن تجديد الثقة به يعكس تقدير أسرة الكاراتيه الدولية لجهوده وخبراته في تطوير اللعبة وتعزيز انتشارها على المستويين القاري والدولي.

ويشغل الرزوقي، إلى جانب منصبه نائباً لرئيس الاتحاد الدولي، رئاسة الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، ويتمتع بخبرة إدارية ورياضية ممتدة في تطوير اللعبة وتعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية والقارية والدولية.