"مقر المؤثرين" و"Amazon Ads" يعلنان الدفعة الأولى من المنضمين إلى برنامج "حاضنة أمازون لصناع المحتوى" الأول من نوعه في المنطقة

دبي في 14 أكتوبر / وام / كشف "مقر المؤثرين"، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات و"Amazon Ads"عن الدفعة الأولى من صنّاع المحتوى الذين تم اختيارهم للانضمام إلى "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة والتي تم الإعلان عنها خلال فعاليات النسخة الرابعة من "قمة المليار متابع" في يناير 2026.

ويأتي الإعلان عن قائمة المنضمين إلى البرنامج الذي يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين "مقر المؤثرين" و" Amazon Ads"، بعد إتمام مرحلة التقييم الشاملة لمئات الطلبات التي استقبلتها المبادرة خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2026، حيث جرى اختيار صناع المحتوى ممن استوفوا معايير الجاهزية والابتكار، للبدء الفوري في بناء علاماتهم التجارية الخاصة، وتدشين منتجاتهم رسمياً عبر منصة Amazon.ae، ما يمنحهم فرصة ترويج وتسويق علاماتهم التجارية والتوسع بها نحو الأسواق العالمية، والوصول إلى أكثر من 20 دولة.

صناع المحتوى المنضمون إلى الحاضنة.

وضمت قائمة الدفعة الأولى من نخبة المبدعين والمؤثرين المختارين للانضمام إلى الحاضنة كلاً من: الشخصية الإعلامية كريس فيد بعلامته التجارية فيد فت للوجبات الخفيفة الصحية، ونور ستارز بمجموعة عطورها Nafas By Noor، وأنس بوخش بعلامته ABTalks#، وعزة زعرور بعطرها المشترك مع ابنتها بوكو لوكو، ومهند الحطاب بعلامته جكس للمياه الغازية بالنكهات، وشمسة الظاهري بعلامتها Glowture للعناية بالبشرة، ويارا عزيز بعلامتها Hair 101 Tools لأدوات الشعر، وسعيد النعيمي بعلامته The Scent Library.

ومن صناع المحتوى المشاركين في البرنامج أيضًا سارة مونيكا ريوينسكا، جولز تراس، ريان شديد، سعود الكعبي، أنتوني أومينيا، بانا إدريس، وعادل نصار.

وقال كريس فيد، مؤسس Fade Fit : "عندما أطلقت Fade Fit قبل سبع سنوات، لم أتخيل أن نصل إلى ما نحن عليه اليوم، واحدة من أسرع علامات الوجبات الخفيفة نمواً في المنطقة، بمنتجات تصل إلى عملاء في دول الخليج وأستراليا. تعاوننا مع مقر المؤثرين وAmazon Creators Foundry يمثل محطة مهمة في مسيرتنا لإيصال Fade Fit إلى المزيد من الناس حول العالم الذين يطلبون منتجاتنا باستمرار، والرحلة لا تزال في بدايتها".

ومن جهته، قال مهند الحطاب، مؤسس Jux: "بالنسبة لصنّاع المحتوى، التحدي الأكبر في بناء مشروع تجاري ليس الفكرة بحد ذاتها، بل كل ما يأتي بعدها من لوجستيات وتراخيص وتوسّع. Amazon Creators Foundry بدعم من مقر المؤثرين تزيل هذه العوائق وتمنحنا منصة انطلاق حقيقية لتحويل علاماتنا التجارية إلى أعمال عالمية. وجود بنية أمازون التحتية وخبراتها خلفنا يغيّر قواعد اللعبة بالكامل".

وقالت نور ستارز، مؤسسة علامة العطور "Nafas by Noor": "مستقبل اقتصاد صناع المحتوى يكمن في تحويل التأثير إلى مشاريع تجارية مستدامة. وما يحمّسني في هذه الشراكة مع Creators HQ وأمازون هو توفر المنظومة المناسبة والدعم اللازم لتحويل الإبداع إلى مشروع قادر على النمو والتوسع عالمياً".

تحول استراتيجي.

وأكدت سعادة عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع، أن "حاضنة أمازون لصناع المحتوى" التي أطلقها "مقر المؤثرين" بشراكة استراتيجية مع "Amazon Ads"، تعكس التحول الاستراتيجي الذي تقوده دولة الإمارات في قطاع اقتصاد صناعة المحتوى والتجارة الالكترونية، مشيرة إلى أن تحويل إبداعات صناع المحتوى إلى مشاريع تجارية ناجحة تحقق الانتشار العالمي يعزز ريادة الدولة في مجالات الإعلام الرقمي ومكانتها كمركز عالمي لاحتضان المواهب واستثمار الطاقات الشابة.

وقالت إن "مقر المؤثرين" يواصل عبر شراكاته الاستراتيجية مع الشركات والمنصات العالمية الكبرى تقديم نموذج عملي يمنح المبدعين وصناع المحتوى كافة المقومات والتسهيلات للوصول إلى العالمية وتحويل إبداعهم ومواهبهم إلى ريادة أعمال ومشاريع ناجحة ومستدامة، مؤكدة أن تمكين المنضمين إلى "حاضنة أمازون لصناع المحتوى" وغيرها من المبادرات التي يطلقها المقر يسهم في رفد الاقتصاد الوطني بمشاريع نوعية مبتكرة مواكبة لتوجهات اقتصاد المستقبل تقودها كوادر رقمية مؤهلة.

مشاريع عالية القيمة.

من جانبه، قال رايان كراكي، المدير العام لـ Amazon Ads في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا: " إن المستوى المتقدم للمشاريع والمواهب التي تم اختيارها للانضمام إلى "Amazon Creators Foundry" يعكس قوة اقتصاد صناعة المحتوى في دولة الإمارات وطموح الريادة الذي نشهده بوضوح في الدولة. كما أن المبدعين الذين تم اختيارهم يمتلكون رؤية واضحة وقدرة على فهم تطلعات مجتمعاتهم وتلبيتها من خلال مشاريع ذات قيمة عالية".

وأضاف أن "أمازون" ملتزمة بتقديم البنية التقنية والحلول الإعلانية واللوجستية المتقدمة لكافة المشاركين المقبولين، بدءاً من إدراج المنتجات وتفعيل خدمات الشحن وحتى التوسع عبر برنامج البيع الدولي، مشيراً إلى أن الحاضنة توفر بيئة نمو متكاملة تمكّن العلامات التجارية الجديدة من الوصول إلى مئات الملايين من المتسوقين حول العالم وتحويل صناعة المحتوى إلى ريادة أعمال فعلية.

رحلة تمكين شامل مع Amazon Creators Foundry .

ويخوض كل صانع محتوى مشارك في البرنامج رحلة مدتها 6 أشهر تغطي جميع مراحل بناء وتنمية علامة تجارية على Amazon.ae، بدءاً من تأسيس الأعمال من خلال دعم في إصدار التراخيص التجارية بالتنسيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وإنشاء حساب بائع معتمد على أمازون الإمارات، وتسجيل العلامة التجارية من خلال برنامج تسريع الملكية الفكرية من أمازون، بالإضافة إلى إطلاق المتجر والمنتجات من خلال تصميم واجهات متاجر رقمية مخصصة، وإعداد قوائم منتجات محسّنة لمحركات البحث، وتفعيل خدمة الشحن من قبل أمازون (FBA) لإدارة العمليات اللوجستية بالكامل.

أما فيما يخص الإعلان والنمو فسيحصل المشارك على استرداد نقدي بقيمة 10,000 دولار أمريكي على إعلانات أمازون Sponsored Ads، وحوافز تصل إلى 100,000 دولار على أمازون DSP لكل صانع محتوى، وأدوات أتمتة الحملات الإعلانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمات إعلانية متكاملة تغطي جميع مراحل مسار التسويق.

وسيحصل المشاركون المؤهلون على إمكانية الوصول إلى برنامج البيع العالمي من أمازون، ما يتيح لهم عرض منتجاتهم وبيعها عبر متاجر أمازون في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

بالإضافة إلى تقديم الدعم من خلال مدير حساب مخصص منذ اليوم الأول، وورش عمل ربع سنوية حول التسويق الرقمي وبناء العلامات التجارية، وجلسات إرشادية يقدمها كبار قادة أمازون.

إلى جانب ذلك، يمنح "مقر المؤثرين" كل صانع محتوى تم اختياره ترشيحاً للإقامة الذهبية في دولة الإمارات وعضوية مجانية لمدة عام كامل تتيح الوصول إلى مساحات العمل المشتركة واستوديوهات التسجيل والخدمات الاستشارية.

ويسعى كل من "مقر المؤثرين" وأمازون إلى تطوير نموذج عمل لدعم ازدهار المشاريع التي يقودها صناع المحتوى، بدءًا من دولة الإمارات ووصولًا إلى الأسواق العالمية. وفيما يستعد صناع المحتوى في الدفعة الأولى لتحقيق رؤاهم وطموحاتهم عبر منصة Amazon.ae، تبرز "حاضنة أمازون لصناع المحتوى" لتثبت أن دعم الكفاءات المتميزة بتوفير البنية التحتية المناسبة يفتح آفاقًا لا حدود لها.