"بيورهيلث" تحافظ على تصنيف "AAA" في معايير الاستدامة للعام الثاني على التوالي

أبوظبي في 14 أكتوبر /وام/ حافظت مجموعة "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، على تصنيف "AAA" في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لمؤشر "إم إس سي آي"، للعام الثاني على التوالي، مسجلة نتيجة تقييم تزيد بنحو 30% على متوسط القطاع، وذلك بالتزامن مع إصدار تقرير الاستدامة والأثر الاجتماعي لعام 2025.

وسجلت المجموعة انخفاضاً بنسبة 11% في انبعاثات الغازات الدفيئة من النطاقين الأول والثاني مقارنة بعام 2024، إلى جانب خفض كثافة الانبعاثات بنسبة 6%، وإعادة احتساب خط الأساس للانبعاثات على مستوى عملياتها في أعقاب توسعها الدولي.

وشغلت المجموعة أول منظومة للطاقة الشمسية في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية التابعة لشركة "صحة"، أنتجت أكثر من 1,000 ميغاواط ساعة من الكهرباء النظيفة، وأسهمت في تجنب انبعاثات تعادل 330 طناً من ثاني أكسيد الكربون، فيما أعادت تدوير نحو 3,000 طن من النفايات، في إطار التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، أسهمت المجموعة بمبلغ 41 مليون درهم في المبادرات المجتمعية بدولة الإمارات خلال عام 2025، كما تعهدت بتقديم 50 مليون درهم إضافية لدعم حملة "وقف الحياة"، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر "أوقاف أبوظبي" بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، لدعم علاج المرضى من الفئات الأكثر احتياجاً والمصابين بأمراض مزمنة.

وبحسب التقرير، استفاد نحو 473 ألف شخص من المبادرات المجتمعية التي نفذتها المجموعة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، بزيادة 116% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد المتطوعين بنسبة 88%.

أنفقت المجموعة 3.7 مليار درهم على المشتريات من الموردين المحليين دعماً للمحتوى الوطني وسلاسل التوريد، فيما نالت شركتها التابعة "رافد" جائزة "أفضل شركة ضمن برنامج المحتوى الوطني" لدعمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية.

وسجلت ساعات تدريب الكوادر 834 ألف ساعة خلال العام، بزيادة 30% عن 2024، فيما بلغ عدد المواطنين العاملين في شركات المجموعة 5,300 موظف، وتخرج 146 منتسباً من مركز تطوير الكوادر الإماراتية، بزيادة 21%.

وبلغت نسبة تمثيل المرأة 66% من إجمالي القوى العاملة، فيما شغلت النساء 34% من المناصب القيادية. كما ارتفع عدد الموظفين من أصحاب الهمم بنسبة 59% ليصل إلى 500 موظف ضمن عمليات المجموعة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وفي إطار تمكين المرأة، أتمت 62 خريجة من برنامج "مسيرة المرأة الإماراتية" برنامجاً للتوجيه المهني وتطوير المهارات القيادية، فيما واصلت المجموعة تطوير منصة "بيورهيروز" الوطنية للتطوع الصحي بالشراكة مع مؤسسة الإمارات.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"، إن إطالة العمر الصحي لايقتصر على زيادة سنوات الحياه بل يشمل تهيئة الظروف لازدهار الأفراد والمجتمعات والأجيال المقبلة، مؤكدة أن الاحتفاظ بتصنيف "AAA" وفق مؤشر "إم إس سي آي" يعكس التزام المجموعة بالاستدامة وبناء منظومة رعاية صحية مرنة تحقق قيمة مستدامة لدولة الإمارات والمجتمعات التي تعمل فيها.

وأضافت ليا الدماني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة "بيورهيلث"، أن صحة الإنسان واستدامة البيئة ترتبطان ارتباطاً وثيقاً، موضحة أن المجموعة عملت خلال عام 2025 على خفض الانبعاثات والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتطوير مهارات الكوادر البشرية، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، مؤكدة أن النتائج المسجلة تعكس جهود فرق العمل والشراكات التي أسهمت في تنفيذ المبادرات وتحقيق أهداف الاستدامة والأثر الاجتماعي.