كوادر اتحاد الكرة تعزز جاهزيتها في دورة الاتحاد الآسيوي للمنسقين الطبيين

كوالالمبور في 14 أكتوبر /وام/ اختتم اتحاد الإمارات لكرة القدم مشاركته في دورة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخاصة بالمنسقين الطبيين 2026، التي أقيمت في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة أكثر من 50 من الكوادر الطبية في الاتحادات الوطنية الأعضاء، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الكوادر الطبية والارتقاء بمعايير الرعاية الصحية وسلامة اللاعبين.

وضم وفد اتحاد الكرة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي، والدكتور أحمد إبراهيم علي عضو اللجنة.

وركزت الدورة خلال يوميها الأول والثاني على تطوير مهارات التعامل مع الحالات الطبية الطارئة والإصابات، بما يشمل حالات الطوارئ القلبية والارتجاج، وآليات إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ قبل المباريات وخلالها، مع التركيز على التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ، إلى جانب تنفيذ تدريبات عملية على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي واستخدام أجهزة إزالة الرجفان الخارجية الآلية.

وشهد اليوم الثالث استعراض أحدث المستجدات في مجال مكافحة المنشطات، حيث قدم الدكتور كارلوس لوبيز، مدير مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عرضاً تناول التعديلات المرتقبة على مدونة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ولوائح مكافحة المنشطات الدولية لعام 2027، إضافة إلى مسؤوليات مسؤولي مراقبة المنشطات والإجراءات التنظيمية ذات الصلة.

كما تناولت الجلسات أحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة في مكافحة المنشطات، ومن بينها نظام MODOC وجواز السفر البيولوجي للرياضي، إلى جانب تنفيذ تمارين جماعية ومحاكاة لسيناريوهات طبية مختلفة، بهدف تعزيز جاهزية المنسقين الطبيين للتعامل مع الحالات التي قد تطرأ خلال المباريات.

واختتمت الدورة باستعراض عدد من حالات عدم الامتثال لإجراءات مكافحة المنشطات، ومناقشة آليات التعامل مع النتائج التحليلية وإدارة الإجراءات المرتبطة بها، قبل عقد جلسة تفاعلية استعرض خلالها المشاركون أبرز الخبرات والمعارف التي اكتسبوها خلال البرنامج التدريبي.