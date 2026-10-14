أدنوك للتوزيع وجيتورتعززان تجربة العملاء في الإمارات

أبوظبي في 14 أكتوبر /وام/ أعلنت "أدنوك للتوزيع" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و"جيتور الإمارات"، التي تتولى "مجموعة إيليت القابضة" التوزيع الحصري لمركباتها في الدولة، عن اتفاقية تتضمن مبادرات لتعزيز تجربة العملاء، واختيار "أدنوك فويجر"، العلامة التجارية الأولى لزيوت التشحيم في دولة الإمارات، شريكاً موثوقاً لزيوت التشحيم لمركبات "جيتور" في دولة الإمارات.

وتم توقيع الاتفاقية في مكاتب "أدنوك للتوزيع" في أبوظبي، حيث ستدعم عمليات خدمات ما بعد البيع المتنامية لدى "جيتور الإمارات" من خلال زيوت "أدنوك فويجر" المصنّعة في دولة الإمارات.

ويجمع هذا التعاون بين شبكة "أدنوك للتوزيع" التي تضم أكثر من 550 محطة خدمة وخبراتها في قطاع السيارات، وبين الحضور المتنامي لـ"جيتور" في دولة الإمارات، التي يتجاوز عدد مركباتها 50 ألف مركبة من "جيتور" على طرق الدولة اليوم.

ستسهم الشراكة في توفير المزيد من الراحة والدعم للعملاء في مختلف أنحاء الإمارات، و"أدنوك فويجر" لزيوت التشحيم متاحة حالياً في 54 سوقاً عالمية، وتسعى إلى توسيع حضورها ليشمل 100 سوق بحلول عام 2030.

وقال المهندس صابر محمد العماري، نائب رئيس دائرة الزيوت وزيوت الأساس والمنتجات المتخصصة في "أدنوك للتوزيع"، إن اختيار "جيتور" لزيوت "أدنوك فويجر" يعكس الثقة بعلامة تجارية رائدة تُصنّع في دولة الإمارات، رسخت مكانتها بفضل الجودة والأداء والموثوقية، وتجمع هذه الشراكة بين علامتين تتمتعان بنقاط قوة متكاملة ورؤية مشتركة لتقديم تجربة استثنائية لمالكي المركبات.

وأضاف سامر قسطنطين، مدير المبيعات الإقليمي في جيتور، أن الشراكة مع "أدنوك للتوزيع" امتداد طبيعي لجهود الجانبين لخدمة العملاء وتعزيز سهولة تجربة القيادة، عبر الوصول إلى السائقين ومكافأتهم على الخدمات اليومية.