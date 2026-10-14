شركات ألمانية وهندية تستعرض حلول المياه والطاقة المستدامة في ويتيكس 2026

دبي في 14 أكتوبر/ وام/ تشارك مجموعة من الشركات الألمانية والهندية في الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي من 20 إلى 22 أكتوبر الجاريبمركز دبي التجاري العالمي.

ويحتضن الجناح الدولي لجمهورية ألمانيا الاتحادية المشارك في "ويتيكس" هذا العام 20 شركة متخصصة، يشارك معظمها بانتظام في المعرض منذ سنوات. وتسلط الشركات الألمانية الضوء على منتجاتها وابتكاراتها التي تجمع بين خفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة ورفع كفاءة العمليات في مجالات متنوعة ومنها الطاقة والمياه والطاقة المتجددة والهيدروجين منخفض الكربون والاستدامة البيئية والأتمتة والبرمجيات والذكاء الاصطناعي والعدادات الذكية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس": "تعكس المشاركة السنوية للشركات الألمانية في "ويتيكس" دور المعرض في إبراز أحدث التطورات التكنولوجية ومناقشة الاتجاهات السائدة في مجال الطاقة وتوفير المياه والموارد والاستدامة البيئية، ومكانته العالمية بوصفه منبراً مهماً لدعم وصول الشركات الألمانية إلى الأسواق الإقليمية. ويسهم المعرض في توطيد العلاقات الاقتصادية المتقدمة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، خاصة في العمل المناخي والقطاعات الحيوية والمستقبلية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعزز جهودهما لضمان مستقبل أكثر مرونة واستدامة، خاصة مع تزايد توجه التعاون بين الطرفين نحو سلاسل القيمة".

وقال سعادة الدكتور توبياس تونكل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "مع استعداد دولة الإمارات للاستضافة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي هذا العام، تزداد الحاجة الملحّة إلى تعزيز مرونة الموارد على المستوى العالمي. وقد أسهمت زيارة الدولة التاريخية إلى ألمانيا في تعزيز الشراكة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات نوعية. وتجسد مذكرة التفاهم الرائدة بين "شراكة المياه الألمانية" ومبادرة محمد بن زايد للماء لدفع عجلة الابتكارات الذكية في مجال المياه، روح هذا التعاون. ونفخر بأن الشركات الألمانية المشاركة في "ويتيكس" تسهم في دفع هذه الجهود، وتعمل على ترجمة الزخم السياسي إلى واقع صناعي ملموس، وتوطيد الجسور القوية التي تربط بين التقنيات الرائدة والإدارة المستدامة للمياه والتعاون الدولي".

وقد ارتفعت الصادرات الألمانية إلى دولة الإمارات من 8.6 مليارات يورو في عام 2023 إلى 11.39 مليار يورو في 2025. وفي المقابل سجلت الواردات الألمانية من دولة الإمارات قرابة 1.87 مليار يورو في 2025.

وتستعرض شركة "زينر الشرق الأوسط" خلال المعرض مجموعة من أحدث ابتكاراتها وحلولها في مجال العدادات الذكية والفوترة الذكية، إضافة إلى حلولها المعتمدة على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مع التركيز على المدن الذكية والمؤسسات الخدماتية الذكية.

وتبرز شركة "ويلو الشرق الأوسط" منتجاتها من المضخات الذكية وحلول إدارة المياه، فيما تقدم شركة "كاربوماكس" ابتكاراتها المعتمدة على الكربون المنشّط والتي يمكن تطبيقها في العديد من القطاعات ومنها الطاقة ومعالجة المياه والنفط والغاز والإسمنت والصلب. وتلقي شركة "مان + هومل ووتر آند فلويد سولوشنز" الضوء على تقنياتها المتطورة في مجال الترشيح الفائق والنانوي والدقيق وأغشية التناضح العكسي.

ويركز الجناح الدولي لجمهورية الهند المشارك في "ويتيكس" على مجموعة من القطاعات المستقبلية ومنها الطاقة النظيفة والمتجددة، والمياه، وأسواق الكربون، والمركبات الكهربائية، والاستدامة، والتقنيات البيئية.

و قال الطاير : "تعزز مشاركة الجناح الهندي سنوياً في "ويتيكس" مسار تنامي حركة الاستثمارات المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وتعكس عمق العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين. وقد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تريليون درهم في نحو 4 سنوات، ونتطلع إلى التعرف عن كثب على أحدث الابتكارات الهندية التي تسهم بفعالية في دعم أهداف الاستدامة في الدولتين وعلى مستوى العالم".

ويتولى تنظيم الجناح الهندي مجلس ترويج صادرات الخدمات الهندي (SEPC)، وهو الهيئة التجارية العليا المعنية بترويج صادرات الخدمات في الهند، وقد تم إنشاء المجلس برعاية وزارة التجارة والصناعة الهندية.

وقال الدكتور أبهاي سينها، المدير العام لمجلس ترويج صادرات الخدمات الهندي: "يمتلك قطاع الخدمات البيئية وتقنيات المياه في الهند الإمكانيات الكافية لخدمة الأسواق العالمية من حيث القدرات والانتشار والابتكار. وتمثل مشاركتنا من خلال الجناح الهندي في "ويتيكس" 2026 خطوةً مهمةً نحو ترسيخ مكانة الشركات الهندية بوصفها شريكاً عالمياً موثوقاً في مجالي المياه والاستدامة. ونفخر بجمع نخبة من الشركات التي تعكس عمق وتنوع ما تقدمه الهند، وكلنا ثقة بأن الجناح سيفتح آفاقاً جديدة للتجارة والشراكات والاستثمار".

وتستعرض الشركات المشاركة في الجناح الهندي خلال "ويتيكس" 2026 خبراتها وحلولها في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة والأتمتة وتحليل البيانات والتطبيقات التشغيلية، إلى جانب أنظمة ذكية لإدارة المنشآت مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وروبوتات تعمل تحت الماء، ومحطات معالجة المياه، والأغشية، والمضخات، ومكونات أنظمة الترشيح، والحلول البيولوجية لمعالجة المياه، وتقنيات التحكم في الروائح، وغيرها من الحلول المتخصصة.

وتغطي الشركات المشاركة مجتمعةً مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع المياه، بدءاً من الترشيح والمعالجة، ووصولاً إلى أنظمة المراقبة الذكية والامتثال للمتطلبات التنظيمية. كما تتيح المشاركة للزوار لقاء المصنّعين وصنّاع القرار مباشرةً، وبحث فرص الشراكة واتفاقيات التوزيع والمشاريع المشتركة والتعاون في تنفيذ المشاريع. وإلى جانب الشركات المشاركة في الجناح، يتضمن البرنامج المصاحب مجموعةً متكاملةً من الندوات، ولقاءات الأعمال، والجلسات المتخصصة لعرض ابتكارات المشاركين، بما يتيح للشركات والزوار تحقيق أقصى استفادة من حضورهم ومشاركتهم في "ويتيكس" 2026.