رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنظم 9 بطولات في ثلاث قارات خلال 3 أيام

أبوظبي في 14 أكتوبر/ وام/ تواصل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ترسيخ ريادة أبوظبي على خريطة الجوجيتسو العالمية، عبر أجندة تضم 9 بطولات دولية ووطنية كبرى تقام خلال ثلاثة أيام فقط في ثماني دول تمتد عبر ثلاث قارات، تتصدرها مدينة شنغهاي الصينية باستضافة بطولتين دوليتين، هما بطولة شنغهاي الدولية للجوجيتسو بدون بدلة (نو-جي) 2026 يوم 16 أكتوبر، وبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو – شنغهاي 2026-2027 يومي 17 و18 أكتوبر .

وتستضيف كلية الرياضة والصحة بجامعة شرق الصين بمدينة شنغهاي، يوم 16 أكتوبر، منافسات بطولة شنغهاي الدولية للجوجيتسو بدون بدلة (نو-جي) 2026، المخصصة لنزالات “نو-جي”، بمشاركة مختلف الفئات العمرية من الأطفال والناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة، فيما تمنح البطولة 600 نقطة للفائز بالمركز الأول في التصنيف العالمي للرابطة، وتنطلق منافساتها عند الساعة الثانية ظهراً.

وتحتضن المنشأة ذاتها يومي 17 و18 أكتوبر منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام العالمية للجوجيتسو – شنغهاي 2026-2027، التي تمثل أبرز محطات أجندة نهاية الأسبوع، إذ تمنح 2000 نقطة للفائز بالمركز الأول، وهي أعلى قيمة تصنيفية بين جميع البطولات المدرجة، وتشهد مشاركة واسعة في مختلف الفئات، بعد اكتمال التسجيل لفئتي الأطفال والأساتذة، فيما تقام منافسات الأطفال والناشئين والشباب والأساتذة يوم السبت، وتخصص منافسات الأحد لفئتي الهواة والمحترفين.

وفي العاصمة القطرية الدوحة، تستضيف صالة أسباير الرياضية للسيدات يوم 16 أكتوبر منافسات بطولة قطر الوطنية للجوجيتسو 2026 (بدلة وبدون بدلة)، التي أُغلق باب التسجيل فيها بعد اكتمال العدد، وتمنح 1000 نقطة للفائز بالمركز الأول، إضافة إلى جائزة مالية قدرها 1000 دولار أمريكي لأفضل أكاديمية.

وتتواصل المنافسات يوم 17 أكتوبر بإقامة أربع بطولات متزامنة، تتقدمها بطولة إسبانيا الوطنية للجوجيتسو 2026 (بدلة وبدون بدلة)، التي تستضيفها مدينة تاراغونا، وتمنح 1000 نقطة للفائز بالمركز الأول، إضافة إلى جائزة مالية قدرها 2000 دولار أمريكي لأفضل الأكاديميات، فيما يقام الوزن الرسمي في كل من برشلونة وتاراغونا.

وفي اليوم ذاته، تستضيف مدينة إسطنبول بطولة تركيا الوطنية للجوجيتسو 2026 (بدلة وبدون بدلة)، التي تمنح الفائز بالمركز الأول 1000 نقطة، بالتزامن مع بطولة هولندا الوطنية للجوجيتسو 2026 (بدلة وبدون بدلة)، التي تمنح الرصيد ذاته من النقاط، إلى جانب بطولة ماكابا الدولية للجوجيتسو 2026 (بدلة وبدون بدلة) في البرازيل، والتي تمنح 600 نقطة للفائز بالمركز الأول، بما يعكس اتساع انتشار بطولات الرابطة عبر ثلاث قارات في يوم واحد.

وفي روسيا، تستضيف مدينة يكاترينبورغ بطولة إقليم الأورال للجوجيتسو 2026 (بدلة وبدون بدلة)، التي تمنح 800 نقطة للفائز بالمركز الأول، فيما تستضيف العاصمة موسكو مهرجان موسكو للجوجيتسو 2026 (البدلة)، المخصص لفئات الأطفال والشباب والهواة من أصحاب الأحزمة البيضاء والزرقاء، في إطار برامج الرابطة الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسين وإعداد المواهب.

وقال محمد زيد، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إن تنظيم هذه البطولات مجتمعة في ثلاثة أيام فقط يجسد القدرات التنظيمية الكبيرة التي تمتلكها الرابطة، ويعكس نجاحها في بناء منظومة عالمية متكاملة لإدارة البطولات وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، بما يعزز مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً لرياضة الجوجيتسو ويؤكد الثقة الدولية التي تحظى بها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وكفاءة كوادرها التنظيمية، وقدرتها على إدارة منظومة عالمية موحدة.

وأشار إلى أن هذه البطولات تمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الرابطة الرامية إلى نشر رياضة الجوجيتسو في مختلف أنحاء العالم، وتوسيع قاعدة ممارسيها، واكتشاف المواهب، وصناعة أبطال المستقبل، من خلال توفير بيئة تنافسية احترافية تتيح للاعبين من مختلف الأعمار والجنسيات فرص التطور والتنافس وفق نظام تصنيف عالمي موحد.

وأكد أن رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو نجحت في بناء واحدة من أكبر المنظومات العالمية لتنظيم البطولات، من خلال أجندة تضم نحو 280 بطولة سنوياً في مختلف قارات العالم، الأمر الذي أسهم في رفع المستوى الفني للعبة، وتعزيز انتشارها، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتطوير رياضة الجوجيتسو ومقصداً رئيسياً لاستضافة وتنظيم أبرز بطولاتها الدولية.

وأضاف: "ما نشهده اليوم هو ثمرة رؤية استراتيجية طويلة المدى وضعتها أبوظبي لتطوير رياضة الجوجيتسو عالمياً، ونحن نواصل العمل مع شركائنا في مختلف القارات لتوسيع قاعدة الممارسين، ورفع جودة المنافسات، وتوفير المزيد من الفرص أمام المواهب الواعدة للوصول إلى منصات التتويج العالمية، بما يرسخ استدامة نمو اللعبة ويعزز حضورها في مختلف أنحاء العالم".

وتعكس أجندة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو خلال نهاية الأسبوع الجاري حجم الانتشار العالمي الذي حققته الرابطة، التي أصبحت تدير واحدة من أكبر منظومات البطولات الاحترافية في رياضة الجوجيتسو، من خلال تنظيم نحو 280 بطولة سنوياً في مختلف قارات العالم، بما يوفر منصة مستدامة لاكتشاف المواهب، وصقل الأبطال، ورفع المستوى الفني للمنافسات، وتعزيز التصنيف العالمي للاعبين. كما تؤكد هذه الأجندة المكانة التي رسختها أبوظبي مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو، ودورها المحوري في قيادة مسيرة تطوير اللعبة ونشرها على المستوى الدولي، عبر منظومة احترافية متكاملة أصبحت نموذجاً يحتذى به في تنظيم البطولات الدولية.