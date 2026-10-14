جامعة الشارقة تستضيف مونديال القوة البدنية للجامعات نوفمبر المقبل

الشارقة في 14 اكتوبر / وام /تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، تستضيف جامعة الشارقة بطولة العالم للجامعات في القوة البدنية، وذلك في صالات المجمع الرياضي للجامعة، خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر المقبل.

وتنظم الجامعة البطولة بالتعاون مع وزارة الرياضة الإماراتية، والاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، واتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ومجلس الشارقة الرياضي، واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، لتجمع الطلبة المشاركين من مختلف دول العالم في منافسات تعزز حضور الرياضة في المجتمع الجامعي.

وقال الدكتور عيد كنعان، عميد شؤون الطلاب بجامعة الشارقة، نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجامعات للقوة البدنية 2026، إن استضافة الجامعة للبطولة تمثل إضافة نوعية لمسيرتها الرياضية والأكاديمية، وتعكس مكانتها وقدراتها التنظيمية على استضافة الأحداث الرياضية الدولية.

وأضاف أن طموحنا أن نقدم نموذجاً متميزاً في تنظيم البطولات الجامعية الدولية، التي تليق بمكانة الجامعة وإمارة الشارقة.

وأوضح أن التحضيرات التنظيمية والفنية واللوجستية تسير وفق خطة متكاملة، بالتنسيق مع الجهات الشريكة، لضمان توفير أفضل الظروف للمنافسات واستقبال الوفود المشاركة.

وأشار كنعان إلى أن استضافة الجامعة لبطولة كاس آسيا للجامعات للقوة البدنية عام 2023 أسهمت في تطوير الخبرات التنظيمية والفنية للجامعة، وتعزيز جاهزية كوادرها لاستضافة البطولات الدولية.

وقال إن بطولة آسيا أسهمت في اكتساب خبرات تنظيمية مهمة، تنطلق منها الجامعة لتقديم نسخة عالمية متميزة. وأضاف أن البطولة تنسجم مع رؤية الجامعة في دعم الطلبة وصقل مواهبهم، وتعزز التوازن بين التميز الأكاديمي والرياضي وقيم القيادة والانضباط والعمل الجماعي.