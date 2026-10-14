الاتحاد الأوروبي يحدّث نظام شنغن لمكافحة الإرهاب والجريمة

بروكسل في 14 اكتوبر / وام /يبدأ اعتباراً من الغد على مستوى الاتحاد الأوروبي تطبيق تحديث جديد على نظام معلومات شنغن (SIS)، يهدف إلى تعزيز مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الخطيرة، من خلال إتاحة تبادل المعلومات الواردة من دول ثالثة ومنظمات دولية بشأن المشتبه بهم في الوقت الفعلي .

وبموجب التحديث الجديد، ستتمكن الدول الأعضاء في منظومة شنغن من إدراج معلومات موثوقة تتلقاها من شركاء خارجيين في نظام معلومات شنغن، بدعم من وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول)، بما يشمل بيانات عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والمشتبه بهم في تحقيقات تتعلق بجرائم خطيرة، والأشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية.

وستتيح هذه المعلومات للدول الأعضاء إصدار تنبيهات معلوماتية، بما يعزز قدرة حرس الحدود وأجهزة الشرطة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي على رصد المجرمين والإرهابيين، ويدعم التعاون بين سلطات إنفاذ القانون.

ويأتي هذا التحديث مكملاً للتنبيهات الأخرى المتاحة بالفعل ضمن النظام، بما فيها التنبيهات المتعلقة بمذكرات التوقيف، وقرارات رفض الدخول أو الإقامة.

ويُعد نظام معلومات شنغن إحدى الأدوات الأوروبية لتبادل المعلومات الأمنية، إذ يتيح للسلطات المختصة الوصول إلى التنبيهات ذات الصلة عبر الدول المشاركة في النظام، بما يدعم أمن الحدود والتعاون الشرطي والقضائي.

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