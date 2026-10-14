حلبة ياس تطلق بطولة AZM GT

أبوظبي في 14 أكتوبر /وام/ أعلنت حلبة مرسى ياس، إطلاق بطولة "AZM GT" الجديدة لسباقات سيارات GT، بهدف توفير منصة تنافسية لفرق السباقات والسائقين المحترفين والهواة في دولة الإمارات، بما يدعم التطور المستدام لمنظومة رياضة السيارات في الدولة.

وتسجل البطولة ظهورها الأول عبر جولة كأس خاصة غير محتسبة ضمن البطولة، تقام على هامش سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي 2026، خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل، على أن ينطلق الموسم الأول للبطولة، المكوّن من ثلاث جولات، في يناير وفبراير 2027.

وأكدت الحلبة أن إطلاق البطولة يأتي في إطار التزامها بتطوير رياضة المحركات في دولة الإمارات، من خلال توفير فرص جديدة للمنافسة، وإنشاء منصة مستدامة لسباقات سيارات GT في المنطقة، بما يعزز استمرارية السباقات التنافسية.

ويتضمن موسم AZM GT 2027 ثلاث جولات، تبدأ على حلبة مرسى ياس، ثم تنتقل إلى دبي أوتودروم لاستضافة الجولة الثانية، قبل أن تعود إلى حلبة مرسى ياس لإقامة الجولة الختامية في فبراير.

وستكون البطولة مفتوحة أمام سيارات GT3 وGT Cup وGT4، مع مشاركة متوقعة لفرق وسائقين من دولة الإمارات والمنطقة ومجتمع رياضة المحركات الدولي. ويشمل برنامج كل جولة ثلاث حصص للتجارب الحرة مدة كل منها 60 دقيقة، وحصتي تجارب تأهيلية مدة كل منهما 15 دقيقة، إضافة إلى سباقين مدة كل منهما 55 دقيقة.

وقال علي البشر، المدير العام لحلبة مرسى ياس، إن بطولة «AZM GT» تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة رياضة السيارات في دولة الإمارات، وتوفير المزيد من الفرص للسباقات التنافسية في المنطقة.

وأضاف أن حلبة مرسى ياس، باعتبارها موطن جائزة أبوظبي الكبرى، تواصل التزامها بدعم التطور طويل الأمد لرياضة المحركات بما يتجاوز استضافة سباقات الفورمولا 1، من خلال تأسيس بطولة تجمع الفرق والسائقين ومجتمع السباقات، وتسهم في دعم النمو المستمر لسباقات سيارات GT في الدولة.

وأشار إلى أن إطلاق البطولة خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة أبوظبي الكبرى يمثل فرصة مناسبة للتعريف بها أمام مجتمع رياضة المحركات، تمهيداً لانطلاق موسم 2027.

وتهدف بطولة «AZM GT»، من خلال التركيز على المنافسة، وإتاحة فرص المشاركة، والتطوير طويل الأمد، إلى ترسيخ مكانتها ضمن روزنامة رياضة المحركات الشتوية، واستقطاب المشاركين الحاليين والوافدين الجدد إلى سباقات سيارات GT.