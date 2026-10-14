جناح الإمارات يستقطب زائري معرض الفرس بالجديدة

الجديدة - المغرب في 14 أكتوبر/ وام/ شهد جناح دولة الإمارات في معرض الفرس للجديدة بالمملكة المغربية اقبالا وتفاعلا لافتا من الزائرين الذين أبدوا اعجايهم بما يقدمه من أنشطته تراثية وفنية .

ويقدم الجناح، الذي تنظمه جمعية الإمارات للخيول العربية وهيئة أبوظبي للتراث بالتعاون مع عدد من الجهات الإماراتية المعنية بصون التراث، تجربة متكاملة تتيح للزوار التعرف عن قرب إلى جوانب من الموروث الإماراتي، من خلال مجموعة من المعروضات التراثية والثقافية والأنشطة التفاعلية وعروض الفروسية والفنون الشعبية.

و يعرض الجناح الأزياء التقليدية والحلي والعطور والمشغولات اليدوية، إلى جانب الكتب والإصدارات والصور والمواد المرئية التي توثق جوانب من الموروث الإماراتي وتاريخ الخيل العربية والفروسية، فضلاً عن «سجل أنساب الخيل العربية لدولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي يبرز جهود الدولة في توثيق سلالات الخيل العربية الأصيلة والمحافظة عليها.

وتضفي عروض الفنون الشعبية الإماراتية، وفي مقدمتها فن العيالة، أجواء تراثية مميزة على المشاركة، من خلال تقديم لوحات فنية تجسد قيم الشجاعة والتكاتف ووحدة الصف، وتعكس ثراء الفنون الأدائية الإماراتية وارتباطها بالهوية الوطنية، فيما تتيح الورش التفاعلية للزوار فرصة التعرف إلى عدد من الحرف والممارسات التراثية الأصيلة.

ويتضمن برنامج المشاركة الإماراتية عروض الفروسية ومجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، من بينها مسابقة شعرية عن الخيل مخصصة للشعراء المغاربة، ومسابقة للرسم، بما يعزز التفاعل الثقافي ويبرز المكانة التي تحتلها الخيل العربية في الموروث المشترك بين دولة الإمارات والمملكة المغربية.

وتأتي المشاركة بالمعرض في إطار الجهود المبذولة للتعريف بالموروث الوطني وإبراز مكانة الخيل العربية الأصيلة في الثقافة الإماراتية، وتعزيز حضور التراث الإماراتي في المحافل الدولية، إلى جانب توسيع آفاق التعاون والتبادل الثقافي والمعرفي، وتوطيد الروابط الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة.