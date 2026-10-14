أبوظبي العالمية للجوجيتسو تستقطب أبطال العالم في نسختها الثامنة عشرة

أبوظبي في 14 أكتوبر/ وام/ تواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ترسيخ مكانتها باعتبارها أهم البطولات على أجندة اللعبة العالمية، بعدما تحولت على مدار ثماني عشرة نسخة إلى منصة رائدة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، ومحطة سنوية يتطلع إليها نخبة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم لتعزيز إنجازاتهم وصناعة تاريخ جديد على بساط المنافسة.

ومع اقتراب انطلاق النسخة الثامنة عشرة، التي تقام في مبادلة أرينا، من 9 إلى 21 نوفمبر المقبل، تتجه أنظار أسرة الجوجيتسو العالمية مجدداً إلى أبوظبي، التي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمةً عالميةً للعبة، بفضل منظومتها المتكاملة في استضافة وتنظيم أكبر البطولات الدولية.

وتكتسب النسخة الجديدة أهمية خاصة مع عودة مجموعة من أبرز أبطال العالم الذين سبق لهم اعتلاء منصات التتويج في أبوظبي، يتقدمهم الإماراتي زايد الكثيري، والبرازيلي فيليبي أندرو، إلى جانب البرازيلية يارا ناسيمنتو، والبرازيلي لوكاس بروتازيو، في مشهد يعكس القيمة الفنية الكبيرة للبطولة، التي أصبحت معياراً للتميز ومحطة رئيسية في مسيرة أفضل لاعبي الجوجيتسو على مستوى العالم.

ولا تقتصر أهمية البطولة على التنافس على الألقاب، بل تمتد إلى دورها في صقل المواهب، وإعداد الأبطال، ورفع المستوى الفني للعبة، من خلال استقطاب أفضل اللاعبين والأكاديميات، وتوفير بيئة تنافسية بمعايير عالمية، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً دولياً لتطوير رياضة الجوجيتسو ونشرها في مختلف القارات.

ويتصدر الإماراتي زايد الكثيري، لاعب أكاديمية شرطة أبوظبي، قائمة أبرز الأسماء المرشحة للمنافسة في وزن 62 كجم، بعدما كتب اسمه في تاريخ البطولة عام 2022 كأول لاعب إماراتي يحرز ذهبية الحزام الأسود للمحترفين. وبعد حصوله على المركز الثاني في نسختي 2023 و2024، استعاد اللقب في نسخة 2025 إثر فوزه في النهائي على البرازيلي أندرسون دوارتي، ليضيف اللقب العالمي الثاني إلى سجله.

كما واصل الكثيري تأكيد مكانته بين نخبة لاعبي العالم، بعدما تُوج بجائزتي أفضل لاعب إماراتي في فئة الحزام الأسود للمحترفين وأفضل لاعب آسيوي لعام 2023، في إنجاز يعكس مسيرة متواصلة من التطور والثبات على أعلى مستويات المنافسة.

وقال الكثيري إن بطولة أبوظبي العالمية تمثل محطة استثنائية في مسيرته الرياضية، لأنها شهدت تتويجه بأول لقب عالمي، مؤكداً أن العودة إلى منصة التتويج في النسخة الماضية منحته دافعاً إضافياً لمواصلة العمل والتطوير، معرباً عن تطلعه إلى تقديم أفضل مستوياته والسعي لإضافة لقب عالمي جديد ورفع علم الإمارات على منصة التتويج.

ومن أبرز الأسماء المرشحة أيضاً البرازيلي فيليبي أندرو، لاعب أكاديمية أدما، الذي رسخ حضوره في صدارة منافسات وزن 94 كجم بعد تتويجه باللقب أربع مرات متتالية بين عامي 2022 و2025، في إنجاز يعكس استقراره الفني وقدرته على الحفاظ على مستواه في واحدة من أكثر الفئات تنافسية.

ويدخل أندرو النسخة الثامنة عشرة بطموح تحقيق اللقب الخامس على التوالي، في ظل منافسة قوية من نخبة لاعبي الحزام الأسود، ما يمهد لمواجهات مرتقبة تجمع أبرز نجوم الجوجيتسو على بساط أبوظبي.

وقال أندرو إن الفوز باللقب أربع مرات متتالية يمثل إنجازاً يعتز به، لكنه يضاعف حجم المسؤولية في كل مشاركة، مؤكداً أن الحفاظ على القمة يتطلب عملاً مستمراً وتطويراً دائماً للأداء، وأن هدفه في النسخة المقبلة هو المنافسة بقوة على لقب جديد.

وعلى صعيد منافسات السيدات، تتقدم البرازيلية يارا ناسيمنتو، لاعبة أكاديمية M.O.D الإماراتية، قائمة أبرز المرشحات للمنافسة، بعدما واصلت تأكيد حضورها بين نخبة لاعبات العالم، واختتمت موسم 2025 بالفوز بجائزتي أفضل لاعبة في فئة الحزام البني/الأسود وأفضل لاعبة في أمريكا الجنوبية للعام الثاني على التوالي، لترفع رصيدها إلى أربع جوائز خلال موسمين، في إنجاز يعكس استقرار مستواها الفني وقدرتها على المنافسة على أعلى المستويات.

وأكدت ناسيمنتو أن العودة إلى أبوظبي تمثل حافزاً كبيراً لمواصلة النجاح، مشيرة إلى أن بطولة أبوظبي العالمية تفرض على جميع المشاركين أعلى درجات الجاهزية، لأن كل نزال يمثل تحدياً جديداً أمام نخبة لاعبي العالم، معربة عن تطلعها لمواصلة التطور وتعزيز سجل إنجازاتها في البطولة.

ويبرز أيضاً البرازيلي لوكاس بروتازيو، لاعب أكاديمية Checkmat International، الذي فرض نفسه بين أبرز نجوم الحزام الأسود خلال الموسم الماضي، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في فئة الحزام الأسود، ليؤكد مكانته بين نخبة أبطال العالم.

وأوضح بروتازيو أن بطولة أبوظبي العالمية تتميز بمستوى تنافسي استثنائي، في ظل مشاركة أفضل اللاعبين من مختلف دول العالم، مؤكداً أن جميع المنافسين يدخلون البطولة بفرص متكافئة، وأن التفاصيل الصغيرة هي التي تحسم النتائج في هذا المستوى من المنافسات، معرباً عن تطلعه إلى تقديم أفضل أداء ممكن خلال النسخة المقبلة.