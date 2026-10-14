الشارقة الرياضي يزور الأندية عبر قطار الاتحاد

الشارقة في 14 أكتوبر/ وام/زار مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس المجلس عددا من الأندية ومنشآتها قيد التنفيذ .

وضم الوفد سعادة محمد عبيد الحصان الشامسي أمين عام المجلس، ومحمد علي بن حماد ، مدير إدارة الخدمات المساندة . وزار الوفد عبر "قطار الإتحاد" أندية كلباء و الذيد ومبنى نادي كلباء للمعاقين الذي سيوفر لدى إكتمال تنفيذه ، بيئة رياضية وصحية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية لخدمة أصحاب الهمم ، بجانب الإطلاع على سير العمل في نادي مليحة للفروسية والسباق .

و تم خلال الزيارة الاطلاع على الخطط والبرامج والتحديات التي تواجهها الأندية في سبيل التنفيذ، كما تم تفقد المرافق والبنى التحتية لكل منها ، واحتياجاتها المستقبلية لتطوير ادائها وتحقيق رسالتها الرياضية على الوجه الأكمل .