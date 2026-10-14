34 باحثًا من جامعة عجمان ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء عالميًا لعام 2026

عجمان في 14 أكتوبر/ وام/ أُدرج 34 باحثًا من جامعة عجمان ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء عالميًا لعام 2026، الصادرة عن جامعة ستانفورد بالتعاون مع دار النشر العالمية إلسيفير .

وتستند القائمة إلى بيانات قاعدة «سكوبس» للاستشهادات العلمية، وتوظّف مجموعة من المؤشرات الببليومترية لقياس الأثر البحثي، من بينها إجمالي الاستشهادات العلمية، ومؤشر «إتش» (H-index)، ومؤشر «إتش إم» المعدّل وفقًا للمشاركة في التأليف (hm-index). وتتيح القائمة تقييم الأثر البحثي من منظورين متكاملين: التأثير التراكمي لأبحاث العلماء على امتداد مسيرتهم المهنية، وتأثير أبحاثهم خلال عام محدد.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، إن إدراج 34 باحثاً من الجامعة ضمن القائمة يعكس تنامي حضورها الأكاديمي والبحثي، وما تتمتع به كوادرها من خبرات علمية تسهم في إثراء المعرفة وتوسيع آفاقها.

وأضاف: بصفتها مؤسسة تعليمية غير ربحية، تؤمن جامعة عجمان بأن الاستثمار في البحث العلمي هو استثمار في المستقبل وتقدم المجتمعات، ومن هذا المنطلق نحرص على تمكين باحثينا من إنتاج معرفة ذات أثر يتجاوز حدود الأوساط الأكاديمية، والإسهام في معالجة التحديات العالمية وتعزيز الشراكات الدولية وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة.