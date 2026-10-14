عجمان يستهل مشاركته الأولى في دوري أبطال الخليج أمام أربيل العراقي

عجمان في 14 أكتوبر/ وام/ يستهل نادي عجمان، اليوم، مشاركته الأولى في دوري أبطال الخليج للأندية، عندما يستضيف أربيل العراقي على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للنسخة الثالثة من البطولة للموسم الرياضي 2026-2027.

ويدخل الفريق المواجهة، المقررة في الثامنة مساءً، بطموح تحقيق بداية إيجابية في ظهوره الخليجي الأول، والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي، في مجموعة تضم إلى جانبه كلاً من الاتفاق السعودي وكاظمة الكويتي وأربيل العراقي.

ويمثل عجمان إلى جانب النصر الكرة الإماراتية في النسخة الحالية من البطولة، التي ينظمها الاتحاد الخليجي لكرة القدم بمشاركة 12 فريقاً، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة بهذا العدد، بعد اقتصار المشاركة على ثمانية أندية في النسختين السابقتين.

وتقام منافسات النسخة الثالثة خلال الفترة من 13 أكتوبر 2026 إلى 30 أبريل 2027، بمشاركة 12 نادياً موزعة على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق، وتتواجه بنظام الدوري من مرحلتين ذهاباً وإياباً.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، على أن تقام منافسات ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب.

وضمت المجموعة الأولى أندية نيوم السعودي والدحيل القطري والشباب العُماني وشعب حضرموت اليمني، فيما تضم المجموعة الثانية النصر الإماراتي وقطر القطري والزوراء العراقي والرفاع البحريني، بينما تجمع المجموعة الثالثة عجمان والاتفاق السعودي وأربيل العراقي وكاظمة الكويتي.

ويخوض عجمان مواجهته الخليجية الأولى بعد بداية محلية حقق خلالها تسع نقاط من خمس مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب جمعه العلامة الكاملة برصيد تسع نقاط في أول ثلاث جولات من الدور التمهيدي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويسعى الفريق إلى البناء على نتائجه المحلية وتقديم بداية قوية في البطولة الخليجية، خصوصاً أن نظام المسابقة يمنح الفرق الثمانية الأفضل في دور المجموعات فرصة مواصلة المشوار في الأدوار الإقصائية.