أبوظبي تستضيف أول نسخة دولية من بطولة "RAF NEXT GEN" للمصارعة في نوفمبر المقبل

أبوظبي في 14 أكتوبر/ وام/ تستضيف أبوظبي يومي 14 و15 نوفمبر المقبل أول نسخة دولية من بطولة “RAF NEXT GEN أبوظبي” للمصارعة للشباب، التي تنظمها مؤسسة “ريال أمريكان فري ستايل” (Real American Freestyle - RAF) بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي واتحاد الإمارات للمصارعة، في خطوة تستهدف دعم المواهب الناشئة وتعزيز مسارات تطوير رياضة المصارعة على المستوى الدولي.

وتقام منافسات البطولة التمهيدية في جامعة نيويورك أبوظبي يوم 14 نوفمبر، قبل انتقال المنافسات الختامية في اليوم التالي إلى الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، حيث يخوض المتأهلون النهائيات على الحلبة ذاتها التي تستضيف أبرز نجوم المصارعة المحترفة المشاركين في فعالية RAF أبوظبي.

وتأتي البطولة امتداداً لاتفاقية الشراكة الممتدة لخمس سنوات بين RAF ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي واتحاد الإمارات للمصارعة، فيما تم الاعلان عن فتح باب التسجيل للمشاركة في جميع الأوزان، مع تخصيص عدد محدود من المقاعد في كل فئة.

وقال الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة، إن إعداد جيل جديد من اللاعبين يمثل ركيزة أساسية للنمو المستدام للعبة في الدولة، مؤكداً أن استضافة بطولة RAF NEXT GEN أبوظبي تسهم في توفير مسارات تطوير أفضل للمواهب الشابة، وترسخ مكانة الإمارة وجهة متنامية لرياضة المصارعة.

من ناحيته، أكد تشاد برونستين، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ RAF، إن إطلاق برنامج RAF NEXT GEN على المستوى الدولي يمثل محطة مهمة في رؤية المؤسسة الرامية إلى تطوير منظومة رياضة المصارعة، من خلال إتاحة الفرصة للمواهب الشابة من مختلف الدول للمنافسة على المسرح نفسه الذي يحتضن نخبة نجوم اللعبة.

وأوضح فخري السراج، المدير التنفيذي بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن طموح أبوظبي لا يقتصر على استضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، بل يمتد إلى توفير منصات تسهم في التطور المستدام للمصارعة والرياضة بشكل عام، مشيراً إلى أن البطولة تضيف بعداً مهماً للشباب ضمن الشراكة مع RAF واتحاد الإمارات للمصارعة، وتعزز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً متنامياً لرياضات النزال.

وتقام المنافسات ضمن أربع فئات عمرية هي دون 11 عاماً، ودون 13 عاماً، ودون 15 عاماً، ودون 17 عاماً، مع إقامة منافسات للفتيات ضمن فئتي دون 13 عاماً ودون 15 عاماً، بمشاركة لاعبين يمثلون اتحاد الإمارات للمصارعة وعدداً من الاتحادات الإقليمية، إلى جانب مشاركين أفراد.

وكان برنامج RAF NEXT GEN قد انطلق في الولايات المتحدة مطلع العام الجاري باعتباره منصة لتطوير الناشئين، تهدف إلى توفير بيئة تنافسية تتيح للاعبين والمدربين والاتحادات فرصة المنافسة واكتساب الخبرات والتطور ضمن منظومة RAF، مع إمكانية جمع نقاط التصنيف والتأهل إلى بطولات المؤسسة الرئيسية.

ومن المقرر أن تقام منافسات RAF أبوظبي يوم 14 نوفمبر في الاتحاد أرينا، ويتصدرها النزال الرئيسي بين حمزات شيماييف وكولبي كوفينغتون، فيما تنطلق منافسات RAF NEXT GEN في اليوم نفسه بجامعة نيويورك أبوظبي، على أن تختتم بالنهائيات في الاتحاد أرينا يوم 15 نوفمبر.

ومن المنتظر الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالاتحادات المشاركة، ونظام المنافسات، وبرنامج فعاليات أسبوع البطولة.