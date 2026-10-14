إنجاز 104 مشاريع عقارية بدبي بقيمة 111 مليار درهم بالنصف الأول 2026

دبي في 14 أكتوبر / وام / كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إنجاز 104 مشاريع عقارية في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة تجاوزت 111 مليار درهم، وبنمو نسبته 52% في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدائرة شريكا حكوميا استراتيجيا في قمة “رايز 2026”، التي عقدت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار “إعادة زخم النمو في الاقتصادات العالمية”، بحضور أكثر من 300 من المستثمرين المؤسسيين الدوليين وممثلي صناديق الثروة السيادية والقيادات الحكومية والمطورين وصناع القرار.

وقال سعادة عمر حمد بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، في الكلمة الافتتاحية للقمة، إن الإمارة نجحت في بناء نموذج اقتصادي قادر على استقطاب الاستثمارات وتحويل الفرص إلى نمو مستدام، مستندة إلى التخطيط طويل الأمد والبنية التحتية المتقدمة وبيئة الأعمال الجاذبة والشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن القطاع العقاري محرك أساسي للنمو الاقتصادي والعمراني ، موضحا أن أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 تدعمان جاذبية الإمارة للاستثمارات طويلة الأمد وتعززان جودة الحياة.

واضاف ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال جلسة بعنوان “من الرؤية إلى القيمة: رسم مستقبل القطاع العقاري في دبي”، أن تنافسية السوق العقاري تقوم على الشفافية والتشريعات الحديثة وتنوع الفرص الاستثمارية والتحول الرقمي.

واستعرض المري أبرز المبادرات التي تنفذها الدائرة، ومنها برنامج “تملك العقار الأول”، الذي يساعد المقيمين على الانتقال من الإيجار إلى التملك، إلى جانب منصة “التسجيل المبدئي”، وتطبيق “دبي ريست”، ومساعد الذكاء الاصطناعي “مالك”، الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز إتاحة البيانات العقارية.

وأشار إلى تطوير الخدمات الرقمية ودعم الوسطاء وتمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع الأدوات الاستثمارية لتعزيز كفاءة السوق وحماية المستثمرين.

وناقشت القمة تدفقات رؤوس الأموال العالمية ومستقبل العقارات والتجارة والبنية التحتية والتنمية الحضرية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية الدولية.