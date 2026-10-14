محافظا المركزي الإماراتي والصيني يبحثان التعاون في بانكوك

بانكوك في 14 أكتوبر /وام/ بحث معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع معالي بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك خلال لقائهما في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2026.

وتناول اللقاء، بحضور سعادة أحمد سعيد القمزي، مساعد المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وعدد من كبار المسؤولين، آفاق تطوير العلاقات الثنائية والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال معالي خالد محمد بالعمى: "تشكّل العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين ترجمة رؤية القيادة الرشيدة لتوطيد العلاقات الثنائية والعمل المشترك حيث تشكل أساساً متيناً للارتقاء بالشراكة الثنائية بين البلدين. ونحرص على توظيف هذه الشراكة في تعزيز الربط المالي والمصرفي ودعم حركة التجارة والاستثمار".

و بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين نحو 410 مليار درهم (111.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، بنمو سنوي نسبته 24.5%.