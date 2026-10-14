عبدالله بن سالم القاسمي يشهد إطلاق "نجم" وكيل الذكاء الاصطناعي للمستثمرين

الشارقة في 14 أكتوبر/ وام/ شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، اليوم، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، إطلاق مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، وكيل الذكاء الاصطناعي "نجم"، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الـ 9 من منتدى الشارقة للاستثمار، المقام في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وجاء إعلان إطلاق "نجم" الذي يهدف إلى مساعدة المستثمرين على تحديد الفرص التجارية والصناعية في الشارقة، والتي تتوافق مع متطلبات مشروعاتهم وميزانياتهم، من خلال كلمة ألقاها محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، مؤكداً أن "نجم" جاء استجابةً لأحد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، والتي تتمثل في الوصول إلى المعلومة المناسبة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن المكتب انطلق من سؤال محدد: "كيف نوصل المعلومة المناسبة إلى المستثمر المناسب في اللحظة التي يحتاج إليها؟"، ليقدم من خلال "نجم" خدمة تتيح للمستثمر إجراء حوار مباشر، وطرح الأسئلة ومتابعتها، والحصول خلال ثوان على معلومات أكثر تفصيلاً تتصل باحتياجات مشروعه.

وقدم المشرخ حواراً تفاعلياً مع "نجم" على الشاشة، حاكى فيه طلب مستثمر أوروبي يبحث عن أرض صناعية بمساحة 50 ألف قدم مربعة لإنشاء مصنع في الشارقة، باستثمار متوقع يبلغ 150 مليون درهم، مستعرضاً كيفية معالجة هذه المتطلبات وإظهار النتائج، موضحاً أن ما يقدمه "نجم" في البداية يمثل خيارات أولية يمكن استكمالها بمزيد من الأسئلة والتفاصيل لمساعدة المستثمر على اتخاذ قراره.

وأوضح المدير التنفيذي لـ "استثمر في الشارقة" أن الشراكة مع منصات "بيوت" و"بروبرتي فايندر" ستساعد "نجم" على توفير البيانات الداعمة للخدمة، داعياً المشاركين إلى تجربته في جناح "استثمر في الشارقة"، مبيناً قدراته التي ستمتد لتشمل فرصاً استثمارية في قطاعات متعددة، من الصناعة إلى التعليم والصحة والتكنولوجيا وغيرها.

وأكد المشرخ أن إطلاق "نجم" يأتي ضمن جهود الشارقة لمواكبة التحولات العالمية وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومتها الاستثمارية، مشيراً إلى أن بناء اقتصاد مرن يتطلب مواصلة تطوير الأدوات والخدمات، وإيجاد طرق أكثر كفاءة لدعم المستثمرين وتسهيل اتخاذ قراراتهم، موضحاً أن الإمارة عملت على مدى سنوات على بناء بيئة استثمارية تلبي احتياجات المستثمرين وتساعدهم على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

وتركز المرحلة الأولى من "نجم" على فُرص الأراضي والمصانع والمنشآت الصناعية، بدعم من معلومات الأراضي والعروض العقارية، فيما تستهدف المرحلة الثانية من "نجم" توسيع نطاق الفرص الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استكشافها لتشمل أصولاً وقطاعات جديدة، من بينها المدارس والعيادات الطبية والمستشفيات.

وشهد سموهما توقيع 3 مذكرات تفاهم تدعم الخدمات التي يقدمها "نجم" للمستثمرين، حيث وقع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" ومثله محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي للمكتب، مذكرات تفاهم مع كل من: دائرة التخطيط والمساحة ومثلها المهندس علي سلطان بن بطي المهيري مدير الدائرة، ومنصة "بروبرتي فايندر" ومثلتها مينا صبحي المدير العام للمنصة، ومنصة بيوت ومثلتها فيبها أحمد نائب رئيس مبيعات العقارات في "بيوت ودوبيزل".

وتسهم المذكرات الثلاث في توفير المعلومات المتعلقة بالأراضي الصناعية والتجارية وإدراجها ضمن خدمات "نجم"، بما يساعد المستثمرين على استكشاف الفرص المناسبة لمشروعاتهم، كما يتيح عرض فرص مختارة تتوافق مع متطلبات المستثمرين، وتوجيههم إلى "بروبرتي فايندر" للاطلاع على المزيد من التفاصيل ومتابعة التواصل عبر المنصة إلى جانب توفير بيانات محددة من القوائم العقارية التجارية والصناعية المنشورة والمتاحة للعامة في الشارقة، من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API)، بما يتيح لـ "نجم" تحديد الفرص العقارية ذات الصلة بمتطلبات المستثمرين وعرضها ضمن نتائج البحث.