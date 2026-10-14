بايدو تختار دبي لتطبيق تقنيات القيادة الذاتية

شنجن-الصين في 14 أكتوبر /وام/ أكد نان يانغ، نائب رئيس شركة "بايدو" والمدير العام لوحدة الأعمال الخارجية لمجموعة القيادة الذكية، أن رؤية دبي لتكون مركزاً للابتكار وبيئتها التنظيمية الداعمة وموقعها العالمي شكلت عوامل رئيسية لاختيارها وجهة لتطبيق تقنيات القيادة الذاتية.

وقال يانغ، خلال جلسة حوارية ضمن منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شنجن، إن التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي يمثل عنصراً أساسياً في تطوير هذه التجربة، مؤكداً أن دور الهيئة يتجاوز التنظيم إلى الشراكة الفاعلة مع "بايدو" في بناء المنظومة المتكاملة للقيادة الذاتية.

وأوضح أن دبي تتميز بمراكز حضرية كثيفة ومكانة عالمية تربط آسيا بأوروبا، بما يوفر بيئة ملائمة لتقديم خدمات التنقل ذاتي القيادة، إلى جانب ما تتمتع به من رؤية طموحة وبيئة تنظيمية تدعم الابتكار.

وأشار إلى أن الشركة أجرت استعدادات لتطبيق تقنياتها في دبي، مستندة إلى خبرة تتجاوز عشر سنوات في تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية وأعمال البحث والتطوير المرتبطة بها، مؤكداً جاهزيتها لنقل التجربة التي طورتها في السوق الصينية إلى الإمارة.

وحول أبرز التحديات التي واجهت الشركة، أكد يانغ أن بناء الثقة كان التحدي الأكبر، موضحاً أن امتلاك خبرة طويلة في تطوير التكنولوجيا داخل الصين لا يعني وجود نموذج جاهز لتكرار النجاح في الأسواق الخارجية، خصوصاً عند الانتقال إلى مدينة جديدة وبيئة تشغيلية مختلفة.