تعاون بين مطار الفجيرة الدولي ومجموعة ENAV الإيطالية وشركة ADAS في قطاع الطيران

الفجيرة في 14 أكتوبر/ وام/ وقّع مطار الفجيرة الدولي ومجموعة ENAV الإيطالية وشركة إيروسبيس ديفنس سيكيوريتي (ADAS)، مذكرة تفاهم خلال معرض المطارات 2026 في دبي، لاستكشاف فرص التعاون في عدد من المجالات المتخصصة في قطاعي المطارات والطيران.

وتتضمن المذكرة توجّه مجموعة ENAV لافتتاح مقر إقليمي لها في إمارة الفجيرة، والاستفادة من مرافق مطار الفجيرة الدولي وبنيته التحتية لدعم توسعها المستقبلي في المنطقة، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات فحص ومعايرة أنظمة الطيران، وأنظمة الهبوط والإضاءة الأرضية للمطارات.

وجرت مراسم التوقيع بحضور سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، المدير العام لبلدية الفجيرة، وسعادة لورينزو فنارة، سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومثّل مجموعة ENAV السيد لوتشيو تروتشينو، رئيس استراتيجية المجموعة وتطوير الأعمال، فيما مثّل مطار الفجيرة الدولي سعادة كابتن إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام، وسعادة إبراهيم القلاف، نائب المدير العام، ومثّلت شركة إيروسبيس ديفنس سيكيوريتي السيدة ليلى بدوي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المطار لاستقطاب الشركات المتخصصة في قطاع الطيران، وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية للمطار، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتطوير الأنشطة المرتبطة بقطاع الطيران في الإمارة.