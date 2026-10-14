شباب الأهلي وشرطة حلب والوصل والرياضي يفتتحون بطولة السلة الدولية غداً

دبي في 14 أكتوبر/ وام/ تنطلق غداً منافسات بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة، التي يستضيفها النادي على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بالممزر، برعاية مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف اتحاد الإمارات لكرة السلة، وتنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس، بمشاركة 8 فرق عربية وآسيوية.

وتضم البطولة مجموعتين، يتصدر شباب الأهلي المجموعة الأولى ومعه فرق الأنطوني بعبدا اللبناني والقرين الكويتي وشرطة حلب السوري، فيما تضم المجموعة الثانية أندية الوصل والرياضي بيروت اللبناني والأهلي المصري وأنجاس الفلبيني، وتستمر منافساتها حتى 21 أكتوبر الجاري.

وتنطلق مباريات اليوم الأول بثلاث مواجهات، حيث يلتقي شباب الأهلي مع شرطة حلب السوري، تليها مباراة الأنطوني بعبدا اللبناني مع القرين الكويتي، في المجموعة الأولى، فيما يواجه الرياضي بيروت اللبناني فريق الوصل، في المجموعة الثانية، في ختام مباريات اليوم.

وتشهد البطولة مشاركة عدد من اللاعبين المحترفين الذين يمتلكون تجارب في دوريات عربية وأوروبية وآسيوية، حيث تسمح اللوائح بمشاركة ثلاثة لاعبين محترفين داخل الملعب، بما يمنح الفرق خيارات فنية متنوعة.