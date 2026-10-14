"تنسنت كلاود": الإمارات سوق رئيسية ودبي بوابة للتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا

شينجن- الصين في 14 أكتوبر/ وام/ أكدت راشيل شي، المدير العام لشركة "تنسنت كلاود" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمدير العام للعمليات وتطوير قنوات التوزيع والتسويق في "تنسنت كلاود إنترناشيونال"، أن دولة الإمارات تمثل سوقاً رئيسية ضمن إستراتيجية الشركة في الشرق الأوسط، وأن دبي تشكل مركزاً دولياً للأعمال يتمتع بشبكة واسعة من الروابط، وبوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا.

وتعتبر "تنسنت كلاود" الذراع المتخصصة في الحوسبة السحابية لمجموعة "تنسنت" الصينية.

وقالت شي، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي بمدينة شينجن تحت شعار "زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك"، إن الفرصة تتمثل في دعم الشركات في دولة الإمارات، بالتزامن مع مساعدة الشركات الصينية على التوسع في المنطقة.

وأوضحت أن "تنسنت كلاود" تتبنى نهجاً إقليمياً طويل الأجل، مشيرة إلى أن الشركة أطلقت أول منطقة لخدماتها السحابية في الشرق الأوسط عام 2025، مدعومة باستثمارات تزيد على 150 مليون دولار، وتواصل توسيع نطاق مناطق توافر خدماتها في أنحاء المنطقة.

وأضافت أن ما تقدمه الشركة يجمع بين بنية تحتية سحابية موثوقة، وتقديم الخدمات محلياً، وشراكات إستراتيجية.

وأكدت أن دبي أصبحت بصورة متزايدة وجهة لاستقرار أعمال الشركات الصينية، موضحة أن الخطوة التالية تتمثل في تحويل إمكانية دخول السوق إلى شراكات عملية لطرح المنتجات والخدمات في الأسواق، وبيئات لإثبات جدوى المفاهيم، وعمليات النشر قابلة للتوسع.