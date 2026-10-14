راشد بن حميد: متحف زايد الوطني يرسخ الهوية الوطنية وينقل إرث المؤسس للأجيال

أبوظبي في 14 أكتوبر/ وام/ زار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، متحف زايد الوطني في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات في أبوظبي، واطلع على ما يقدمه المتحف من تجربة ثقافية ومعرفية توثق تاريخ دولة الإمارات، وتروي مسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالمتحف الذي يعد وجهة ثقافية رائدة تجسد الإرث الوطني والحضاري لدولة الإمارات، وتروي للأجيال مسيرة القائد المؤسس وقيمه الراسخة، وفي مقدمتها تمكين الإنسان، والمحافظة على البيئة، وتعزيز التسامح والتواصل الحضاري، مؤكداً أهمية هذا الصرح في تعزيز الهوية الوطنية ونقل الموروث الإماراتي إلى الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن متحف زايد الوطني يشكّل إضافة نوعية للمشهد الثقافي في الدولة، ويعكس حرص دولة الإمارات على الاستثمار في الثقافة والمعرفة، وصون الموروث الوطني، وترسيخ الهوية الإماراتية وتعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب.

وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي جهود القائمين على المتحف والكوادر الوطنية المشرفة على إنجازه، لما يقدمونه من تجربة ثقافية متكاملة تبرز تاريخ دولة الإمارات وإرثها الحضاري، وتعزز مكانة الدولة بوصفها وجهة عالمية للثقافة والحوار الحضاري.