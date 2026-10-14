شباب الأهلي والعين في قمة مرتقبة في دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 14 أكتوبر/ وام/ تشهد الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي تنطلق الجمعة، وتقام على مدار 3 أيام قمة مرتقبة تجمع شباب الأهلي مع العين في استاد راشد، وذلك بعد عودتهما من المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة وصدراتهما بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط لكل فريق. تكتسب هذه المباراة أهمية خاصة لكل فريق في ظل المنافسة بينهما على مراكز المقدمة في المسابقة المحلية.

وعلى صعيد دوري أدنوك للمحترفين، يدخل العين المباراة من المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في واحدة، فيما يتواجد شباب الأهلي بالمركز الثالث برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وخسارة، ما يمنح المواجهة أهمية كبرى في سباق المنافسة على الصدارة وتقليص الفارق بين الفريقين.

وقالت رابطة المحترفين الإماراتية إن الفريقين التقيا في 34 مباراة بدوري المحترفين، وحقق العين الفوز في 15 منها مقابل 10 انتصارات لشباب الأهلي، فيما انتهت 9 مباريات بالتعادل، وسجل العين 57 هدفاً في تلك المواجهات، مقابل 41 هدفاً لشباب الأهلي.

ولم يخسر العين في آخر 19 مباراة خارج أرضه بدوري أدنوك للمحترفين إذ فاز في 16 – وتعادل في 3، وهي أطول سلسلة بالتساوي مع سلسلة شباب الأهلي حققها بين شهري أكتوبر 2022 ومارس 2024.