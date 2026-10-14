تكريم مطارات دبي لإدارة النفايات المستدامة

دبي في 14 أكتوبر/ وام/ كرّمت بلدية دبي، مطارات دبي تقديراً لإنجازها المتميز في مجال الإدارة المستدامة للنفايات، وذلك خلال زيارة قام بها معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعدد من القيادات التنفيذية والإدارية من البلدية، للاطلاع على منظومة إدارة النفايات في مطارات دبي.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لنجاح مطارات دبي في تحويل نسبة 100% من النفايات عن مسار الطمر منذ مايو 2026، والمحافظة على هذا المستوى حتى تاريخه، إلى جانب خفض إجمالي النفايات المتولدة بنسبة 5%، وتحقيق نسبة 37% في إعادة التدوير. وتعكس هذه النتائج التزام مطارات دبي بتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات، واسترداد الموارد وإعادة تدويرها، ودعم التوجه نحو اقتصاد دائري أكثر كفاءة، بما ينسجم مع مستهدفات إستراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2041-2021.

كما يعكس هذا الإنجاز نجاح نهج متكامل تقوده مطارات دبي للحد من النفايات وتعزيز الاستفادة من الموارد عبر مختلف مرافق المطار، بالتعاون مع شركائها في مجتمع المطار (oneDXB)، بما يدعم كفاءة العمليات التشغيلية ويعزز الأداء البيئي على المدى الطويل.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية استعرضت خلالها مطارات دبي منظومة الإدارة المستدامة للنفايات والمبادرات التشغيلية التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج، بما يشمل عمليات الفرز والمعالجة وإعادة التدوير وتحويل النفايات عن مسار الطمر. كما اطلع وفد بلدية دبي على الآليات المتبعة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتوسيع نطاق الاستفادة منها عبر مرافق المطار. وتخللت الزيارة مراسم تكريم عدد من موظفي بلدية دبي ومطارات دبي، إلى جانب الوحدات التنظيمية التي كان لها دور فاعل في دعم هذه الجهود، من خلال التنسيق المستمر، وتقديم الدعم الفني والتخصصي، والمساهمة في تطوير منظومة إدارة النفايات.

ويبرز هذا التكريم أهمية تكامل الأدوار بين فرق عمل بلدية دبي ضمن تخصصاتها المختلفة، وما أسهمت به هذه الجهود المشتركة في تحويل أهداف الاستدامة إلى ممارسات يومية قابلة للقياس. ويسلّط الضوء على الإنجازات النوعية والممارسات المتميزة التي تحققها الجهات والمؤسسات العاملة في إمارة دبي ضمن مجالات الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة التدوير.

وبهذه المناسبة، قال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "فخورون بما حققته مطارات دبي من نتائج متميزة في مجال الإدارة المستدامة للنفايات، والتي تعكس التزامها بتطبيق أفضل ممارسات إعادة التدوير وتحويلها عن مسار الطمر، ويُمثل نموذجاً للشراكة المؤسسية الفاعلة بين بلدية دبي ومطارات دبي، ويؤكد أن تحقيق مستهدفات الاستدامة يبدأ من تكامل الجهود وتعاون الجهات وتبادل الخبرات، وصولاً إلى نتائج ملموسة تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري، بما ينسجم مع مستهدفات إستراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021- 2041".

وأضاف معاليه: "سنواصل في بلدية دبي العمل مع شركائنا لدعم أفضل ممارسات الإدارة المتكاملة للنفايات، وتقدير النماذج التي تقدم نتائج متميزة في هذا المجال، بما يدعم جهودنا في جعل دبي مدينة أكثر استدامة وجاذبية وجودة للحياة، ويعزز ريادتها كأنظف مدينة في العالم".

من جهته، قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "يمثل هذا التكريم دليلاً على نجاح مطارات دبي في ترسيخ مبادئ الاستدامة ضمن عملياتها اليومية وتحويلها إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس. ويعكس تحقيق تحويل 100% من النفايات عن مسار الطمر، إلى جانب خفض النفايات المتولدة وزيادة معدلات إعادة التدوير، نجاح نهج متكامل يركز على كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستفادة منها عبر مختلف مرافق المطار".

وأضاف: "نفخر بما تحقق بالتعاون مع بلدية دبي وشركائنا في مجتمع المطار oneDXB، حيث أسهم هذا التعاون في تسريع تبني الممارسات المستدامة وتحقيق أثر بيئي وتشغيلي ملموس. وسنواصل البناء على هذا التقدم من خلال تطوير مبادرات جديدة تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من الأثر البيئي لعملياتنا، بما يعزز استدامة قطاع الطيران ويسهم في تحقيق مستهدفات دبي طويلة المدى".

وأدت فرق بلدية دبي دوراً محورياً في دعم هذه الجهود، من خلال التنسيق المستمر والفعّال مع منشآت إعادة التدوير المتخصصة في الإمارة، ومركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، بما أسهم في توفير مسارات معالجة موثوقة ومستدامة لضمان استمرارية تحويل نفايات المطار عن مسار الطمر.

وشملت جهود الدعم تقديم المساندة الفنية والتخصصية، وتيسير الإجراءات، والتنسيق مع الجهات والمنشآت المعنية، إلى جانب التعامل مع التحديات اللوجستية والإدارية والتشغيلية التي قد تؤثر في استمرارية عمليات التحويل وإعادة التدوير، بما أسهم في المحافظة على النتائج المحققة ودعم استدامتها.

وتواصل بلدية دبي العمل مع مختلف الجهات والمؤسسات في الإمارة لتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات، من خلال تشجيع الممارسات المستدامة وتعزيز الفرز من المصدر وإعادة التدوير واسترداد الموارد، بما يدعم حماية البيئة وكفاءة استخدام الموارد، ويعزز مسيرة دبي نحو تحقيق مستهدفات اقتصاد دائري أكثر كفاءة.