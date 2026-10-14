حمدان بن محمد يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

دبي في 14 أكتوبر/ وام/ التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ألويس زوينجي الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم. جاء اللقاء على هامش أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 التي تستضيفها دبي.

وبحث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي علاقات الشراكة الممتدة لسنوات بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، في المجالات الهادفة لتشكيل وصناعة المستقبل.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تتبنى تعزيز وتوسيع مجالات الحوار الدولي الذي يجمع الخبراء والمبتكرين والعقول وصناع القرار لاستشراف وتصميم المستقبل، مشدداً سموه على أن حضور أكثر من 700 من صناع القرار والخبراء والمسؤولين والمختصين والقيادات الشابة إلى دبي للمشاركة في أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، يعكس الرؤى المشتركة لدولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي بتمكين الجيل الجديد من القيادات المستقبلية الواعدة، ويرسخ موقع دولة الإمارات ودبي الريادي مركزاً عالمياً للمبادرات الدولية التي تمكّن أجيال المستقبل وقياداته من مضاعفة أثر مساهماتهم في تصميم الغد.

حضر اللقاء معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وسعادة خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.