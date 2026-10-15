الصين وكوريا الشمالية تدشنان جسرا حدوديا جديدا بعد تأجيل دام 12 عاما

بكين في 15 أكتوبر / وام / افتتحت الصين وكوريا الشمالية صباح اليوم جسر نهر يالو الجديد الذي يربط بين مدينة داندونج شمال شرقي الصين ومدينة سينويجو الكورية الشمالية، بعد تأجيل استمر 12 عاما، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وتتوقع بكين أن يسهم الجسر الجديد، الذي يمتد بطول 3 كيلومترات ويتألف من أربع حارات، في تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري والتواصل بين الشعبين، بينما رجح مراقبون أن يرفع كفاءة الخدمات اللوجستية تدريجيا ويخفف الضغط عن الجسر القديم القائم منذ عقود، والذي يمر عبره أكثر من 70% من التجارة الرسمية بين البلدين رغم أنه يقتصر على خط للسكك الحديدية ومسار لحركة المركبات يعمل في اتجاه واحد في كل مرة، ويأتي هذا الافتتاح بعد شهر من تدشين جسر بين روسيا وكوريا الشمالية.

وكان من المتوقع دخول الجسر الخدمة عام 2014 بعد استكمال الصين أعمال البناء في جانبها، إلا أن عدم تنفيذ كوريا الشمالية الأعمال المقابلة حال دون افتتاحه.

-خلا-