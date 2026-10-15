"الدار" تستحوذ على 9 مبان سكنية في الشارقة بقيمة 1.1 مليار درهم

أبوظبي في 15 أكتوبر / وام / أبرمت مجموعة "الدار" اتفاقية شراء مسبق مع شركة "أرادَ"، تستحوذ بموجبها على تسعة مبانٍ سكنية تضم أكثر من 1,100 وحدة في منطقة الجادة بإمارة الشارقة، بقيمة 1.1 مليار درهم، على أن تتولى "أرادَ" استكمال أعمال الإنشاء وإنجاز المباني وتسليمها في الربع الأخير من عام 2029.

وتمثل هذه الصفقة أول استثمار عقاري لمجموعة "الدار" في إمارة الشارقة، حيث تتيح لها دخول سوق العقارات السكنية في الإمارة، وتوسيع نطاق حضورها الجغرافي، وتنويع محفظتها من الأصول المخصصة للإيجار، كما ترفع قيمة محفظة مشاريع "التطوير والاحتفاظ" التابعة للمجموعة، التي تضم أصولا ضمن فئات متعددة، إلى 21 مليار درهم.

وتشمل الاتفاقية ثلاثة مجمعات سكنية ضمن مشروع الجادة، الذي يُعد أحد المشاريع العمرانية المتكاملة متعددة الاستخدامات في الشارقة، حيث ستضيف الصفقة أكثر من 1,100 وحدة سكنية إلى محفظة "الدار"، تستهدف بصورة أساسية الأفراد والمستأجرين لفترات طويلة، من خلال وحدات ضمن مستويات سعرية مناسبة في مجتمع متكامل.

وتأتي الصفقة استكمالا للشراكة الإستراتيجية بين "الدار" و"أرادَ" التي أُعلن عنها مؤخرا بقيمة 15 مليار درهم، في إطار تعاون الشركتين واستكشاف فرص استثمارية مشتركة، ومواصلة استكشاف فرص التعاون بما يدعم نمو أعمالهما وتطوير استثماراتهما على المدى الطويل.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الدار"، إن الاستثمار في الجادة يتيح للمجموعة دخول سوق الشارقة السكنية، ويعزز محفظتها من العقارات المخصصة للإيجار، بما يتماشى مع إستراتيجية "التطوير والاحتفاظ" التي تتبناها المجموعة، مشيرا إلى تطلعها إلى مواصلة تطوير شراكتها مع "أرادَ".

وأوضح أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أرادَ"، أن الصفقة تعكس ثقة "الدار" في مشروع الجادة وسوق العقارات السكنية في الشارقة، وتمثل خطوة جديدة في الشراكة بين الشركتين، مع تطلعهما إلى بحث فرص إضافية للتعاون في قطاعات مختلفة.

وتمتد منطقة الجادة على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن تضم عند اكتمالها نحو 25 ألف وحدة سكنية، بقيمة مبيعات إجمالية متوقعة تبلغ 35 مليار درهم، علما أن تسليم الوحدات السكنية في المشروع قد بدأ عام 2021، وبلغ عدد الوحدات المسلمة حتى الآن أكثر من 8,800 وحدة موزعة على عدد من أحيائه.

وتضم الجادة مرافق للضيافة والتعليم والتجزئة، ومجمّع "مدار" للترفيه العائلي، ومدرستين دوليتين، وفندقين، ومجمّع "نِست" لمساكن الطلاب، إضافة إلى أكثر من 300 ألف قدم مربعة من مساحات التجزئة المشغولة، فضلا عن المشاريع الجاري تنفيذها في الجادة، والتي تشمل منطقة "أرادَ" المركزية للأعمال و"مدار مول"، بما يضيف مرافق تجارية ومتاجر تجزئة ووجهات ترفيهية إلى المنطقة.

وتقع الجادة بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد وطريق الذيد، على بعد سبع دقائق من مطار الشارقة الدولي ونحو 20 دقيقة من مطار دبي الدولي، بما يتيح سهولة التنقل بين الشارقة ودبي.